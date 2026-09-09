Mr. Asubío explica la novedad más importante con la acumulación de tarjetas amarillas en Champions

Redacción ElDesmarque Madrid, 09 SEP 2026 - 14:36h.

La UEFA modifica desde esta temporada el ciclo de tarjetas amarillas en las tres competiciones europeas

Mr. Asubío valora los nuevos cambios de la UEFA y avisa: "Que se quede en la cabeza de la gente"

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La primera jornada de la nueva Champions League ha dejado los primeros apercibidos y también una modificación importante que conviene tener presente durante toda la temporada. La UEFA ha cambiado el sistema de acumulación de tarjetas amarillas para sus tres competiciones continentales: Champions League, Europa League y Conference League. Este nuevo formato afecta directamente al momento en el que un futbolista debe cumplir sanción por acumulación y modifica una regla que llevaba varias temporadas aplicándose. Además, no es la única novedad en el estreno de la competición europea,

El nuevo ciclo de tarjetas en la Champions League

Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, ha explicado que hasta ahora, los jugadores cumplían un partido de sanción al alcanzar la tercera tarjeta amarilla y posteriormente en la quinta, séptima y novena. Sin embargo, desde esta temporada 2026/27 la UEFA ha modificado el ciclo como consecuencia del nuevo calendario y del aumento del número de partidos. El cambio es sencillo, pero será importante tenerlo en cuenta a medida que avance la competición. La primera sanción por acumulación llegará con la cuarta amarilla. A partir de ahí, los castigos se producirán con cada número par: sexta, octava, décima, duodécima y así sucesivamente.

De esta forma, un futbolista que vea cuatro tarjetas amarillas en diferentes partidos de la competición deberá cumplir un encuentro de sanción y después volverá a estar apercibido y se enfrentará al mismo escenario al alcanzar la sexta amonestación. La medida se aplica de manera idéntica en las tres competiciones europeas organizadas por la UEFA. El cambio busca adaptar el régimen disciplinario al nuevo formato europeo, con más partidos en la fase de liga y un calendario más extenso y apretado. La tercera amarilla deja de ser, por tanto, el primer límite para cumplir ciclo ya que desde esta campaña, la primera sanción llega con la cuarta.