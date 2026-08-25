María Trigo 25 AGO 2026 - 15:30h.

El especialista arbitral cuenta en ElDesmarque todas las claves del primer programa de la temporada

Mr. Asubío adelanta la nueva norma de los balones en LALIGA y la clave de los chips: "Por fin"

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El primer tiempo de revisión ya está aquí. Según ha podido saber Mr. Asubío o bien esta tarde o mañana por la mañana si al Comité Técnito de Árbitros (CTA) no le da tiempo a tener el vídeo preparado para dentro de unas horas verá la luz el programa en el que explican las jugadas polémicas que ha habido en el fútbol español. El especialista arbitral cuenta en ElDesmarque los partidos que la Inteligencia Arbitral, como gran novedad esta temporada, va a seleccionar entre los que se han disputado en LALIGA EA SPORTS Y LALIGA HYPERMOTION para analizar al detalle las decisiones que tomaron tantos los árbitros principales como los compañeros que estaban en el VAR. Todos los detalles están en el vídeo superior.