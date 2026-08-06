Mr. Asubío adelanta la nueva norma de los balones en LALIGA y la clave de los chips: "Por fin"

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 AGO 2026 - 11:47h.

Todo está hablado para que sea igual que en la Premier League y sólo falta el OK definitivo de LALIGA

Mr Asubío desvela las dos nuevas normas del Mundial que no se aplicarán en LaLiga

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Sólo falta el ok definitivo, pero todo apunta a que LALIGA va a seguir introduciendo cambios para aumentar el tiempo efectivo de juego durante la temporada 2026/27. Entre las nuevas normas que va a incorporar la competición destaca una medida que ya funciona desde hace años en la Premier League y que pretende acabar con muchas de las pérdidas de tiempo que se producen durante los partidos.

Nueva norma para eliminar las pérdidas de tiempo

La principal novedad será la colocación de entre diez y doce balones distribuidos alrededor del terreno de juego. Habrá varios situados junto a cada línea de banda y otros detrás de las porterías para que los futbolistas puedan reanudar el juego de manera inmediata sin depender de los recogepelotas o de que el balón vuelva desde la grada. Según ha explicado Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, tanto la Real Federación Española de Fútbol como el Comité Técnico de Árbitros están de acuerdo con la implantación de este sistema, que ya lleva varias temporadas funcionando con éxito en Inglaterra.

La importancia de los balones con chip

También existe un detalle técnico que será imprescindible para que la medida funcione correctamente. Todos los balones disponibles durante el encuentro deberán incorporar el chip utilizado por el sistema de fuera de juego semiautomático.

No se trata de un aspecto menor ya que los calentamientos es habitual que los equipos utilicen numerosos balones sin esta tecnología. Sin embargo, una vez comience el partido, todos los que estén a disposición de los jugadores deberán ser exactamente los mismos que utiliza el árbitro durante el juego para garantizar el correcto funcionamiento de la tecnología.

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La intención de LALIGA es reducir al máximo las interrupciones y evitar situaciones habituales en los últimos minutos de muchos encuentros, cuando los recogepelotas ralentizan la devolución del balón o incluso desaparecen de determinadas zonas del estadio para favorecer al equipo que va por delante en el marcador.