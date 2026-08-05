Mr. Asubío valora los nuevos cambios de la UEFA y avisa

Alberto Cercós García 05 AGO 2026 - 09:44h.

Los marcadores podrán indicar el descuento y el ciclo de amarillas se reduce a cuatro

La nueva regla arbitral que llega a LALIGA: si el portero pierde tiempo otro jugador de campo saldrá fuera

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La UEFA introduce cambios en el arbitraje y en la forma de informar del tiempo de juego de cara a la nueva temporada. Una de las principales novedades afecta a los marcadores de los estadios, que dejan de estar limitados a mostrar como máximo los minutos 45 y 90. A partir de ahora, las pantallas podrán reflejar también el tiempo añadido que determine el equipo arbitral, una medida que busca ofrecer al espectador una información más precisa sobre el momento exacto del encuentro. De esta manera, durante los periodos de descuento los aficionados podrán conocer de forma directa cuántos minutos se están disputando una vez superado el tiempo reglamentario de cada parte.

El organismo europeo también modifica el régimen disciplinario relacionado con la acumulación de tarjetas amarillas. La primera suspensión por acumulación llegará después de recibir cuatro amonestaciones, en lugar de las tres que eran necesarias hasta ahora. El cambio supone un margen mayor para los futbolistas antes de alcanzar el castigo y puede tener consecuencias en la gestión de las plantillas a lo largo de la temporada. En ElDesmarque contamos además con la opinión de Mr Asubio, una voz especializada en arbitraje, cuyas declaraciones permitirán analizar con mayor profundidad el alcance de estas novedades y cómo pueden influir en el desarrollo de los partidos.