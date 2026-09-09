Rueda de prensa posterior al Liverpool-Atlético de Madrid

El Big Data predice la clasificación completa de la Champions y 'se carga' a dos equipos españoles

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras la derrota ante el Liverpool FC en Anfield (2-1), en un partido en el que el cuadro rojiblanco se adelantó por medio de Marcos Llorente pero acabo sucumbiendo y sin reacción en el tramo final, superado de nuevo en una faceta defensiva que el propio técnico empieza a ver alarmante.

Sensaciones: "Me voy contento del partido, los chicos dieron el máximo, se entregaron totalmente. Un primer tiempo importante, en el segundo ellos encontraron el gol, nosotros quisimos buscar alternativas pero no tuvimos claridad para atacar como en el primer tiempo y perdimos ante un rival que fue contundente y que supo aprovechar las situaciones que tuvo".

Primer tiempo sacando la pelota: "Es parte del camino del partido, por momentos salió bien, por momentos mal, nos recuperaron la pelota en el 1-1 que pudimos resolver mejor. Sirve para ir creciendo, necesitamos trabajar, no hay otro camino, el equipo necesita ajustar detalles importantes. Son muchos goles, muchos goles, nos hicieron tres en Bilbao, hoy dos, el Sevilla uno, el Villarreal dos. Tenemos que ajustar la parte defensiva porque está claro que no estamos defendiendo como tenemos que defender.

Los goles, tras errores: "Es normal marcar goles tras errores, todos los equipos nos aprovechamos de los errores del rival".