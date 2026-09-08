Meritorio empate en el Signal Iduna Park con Gulacsi bajo palos

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El Villarreal CF de Iñigo Pérez sigue sin arrancar. No lo tenía fácil este martes, pues arrancaba la Champions League visitando nada menos que el Signal Iduna Park, uno de los estadios más complicados del viejo continente. Hubo cambio de portero tras las críticas a Luiz Junior, hubo competitividad sobre el terreno de juego, pero el resultado acabó siendo duro: un 3-2 que confirma la primera crisis del nuevo entrenador.

Fue un duelo con alternativas, con ligero dominio por parte de los alemanes, que tuvieron más la pelota en el primer tiempo ante un Villarreal valiente, que llegó a empatar el encuentro y merodeó un segundo tanto que nunca llegó.

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Con Gulacsi bajo palos, hubo que esperar al minuto 53' para encontrar el primer gol: Beier se marchó por la izquierda y su centro tocó primero en el portero y posteriormente en Renato Veiga, que se la metió en su portería tras dos toques involuntarios.

Dio un paso adelante el Villarreal. Oluwaseyi y Pepe avisaron, Kobel evitó el gol de Comesaña y Santiago Mouriño anotó el empate en el 66' a la salida de un córner con un buen cabezazo.

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Se mantuvo bien el equipo de Iñigo Pérez, que se lanzó a por el segundo en un tramo final de partido que se volvió loco. Guirassy anotó el 2-1 a placer tras un centro de Fabio Silva, Guirassy hizo el 3-1 tras un polémico penalti de Mouriño, Gulacsi impidió el cuarto y Guirassy, esta vez en el área contraria, se metió en propia puerta el 3-2 tras un rebote en el descuento.

Una derrota que, a la postre, confirma la primera crisis de Iñigo Pérez: todavía no ha ganado ningún partido. Dos empates iniciales y tres derrotas consecutivas muy dolorosas para arrancar esta nueva era de la peor manera posible.