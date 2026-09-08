Iñigo Pérez da la titularidad a Gulacsi en portería

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Alineaciones confirmadas en el Signal Iduna Park. El Villarreal CF, en su regreso a la Champions League tras el fracaso del pasado curso, visita el estadio del Borussia Dortmund, uno de los más complicados del viejo continente, tras un inicio liguero que arroja ciertas dudas y en el que todavía no ha sido capaz de ganar ninguno de sus cuatro primeros partidos.

Once del Borussia Dortmund: bajas y novedades

El Dortmund sale de inicio con Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Sabitzer, Beier; Karetsas, Nmecha y Guirassy.

En el banquillo del cuadro alemán estarán Drewes, Meyer, Bellingham, Chukwuemeka, Nwaneri, Fabio Silva, Kaua Prates, Inacio, Albert y Reggiani.

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Once del Villarreal CF: bajas y novedades

Sin Foyth ni Carlos Romero, que siguen lesionados, la gran novedad del once de Iñigo Pérez es el cambio de portero: Péter Gulácsi entra en el sitio de Luiz Junior, que ha sido muy criticado tras su pobre actuación ante el Dépor. Además, el técnico del equipo amarillo deja fuera del once a jugadores como Gerard Moreno, Pepe o Moleiro, entre otros.

Así pues, el Villarreal sale de inicio con Gulacsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Saliba, Gueye, Comesaña; Buchanan, Mikautadze y Oluwaseyi.

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En el banquillo del cuadro groguet estarán de inicio Luiz Junior, Rubén Gómez, Costa, Freeman, Diatta, Gerard Moreno, Moleiro, Ilyas, Maciá, Pepe y Ayoze.