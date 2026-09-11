Fran Duarte Madrid, 11 SEP 2026 - 13:37h.

Mourinho se ha mojado en la polémica con la sede de la final del Mundial 2030 y tiene claro que debería ser en el Bernabéu

Marruecos da por hecho que acogerá la final del Mundial 2030

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El entrenador del Real Madrid ha comparecido ante la prensa en la previa del Rayo Vallecano en un lugar poco habitual. Mourinho ha acudido al Santiago Bernabéu a pesar de que ahí solo suele comparecer después de un partido como local y no en la previa. El Gran Premio de España se está celebrando en Valdebebas y el club se ha visto obligado a improvisar.

Un lugar idóneo para responder a la pregunta del millón en las últimas horas: ¿Dónde debe celebrarse la final del Mundial 2030? En Marruecos ya dan por hecho que se disputará en Casablanca, algo que ha despertado un profundo malestar en los aficionados españoles y, aunque Louzán ya ha tranquilizado asegurando que van a luchar hasta el final para que la gran cita se celebre en España, ya hay muchos que piden que España se retire como anfitriona del Mundial si eso sucede.

Mourinho tiene claro que la final debe celebrarse en el Bernabéu