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En vídeo: el discurso de Mourinho sobre la final del Mundial 2030 que deberían escuchar en Marruecos

En vídeo: el discurso de Mourinho sobre la final del Mundial 2030 que debería escuchar Infantino para no dejársela a Marruecos
Mourinho en la rueda de prensa en el Bernabéu antes del partido contra el Rayo Vallecano. ElDesmarque
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El entrenador del Real Madrid ha comparecido ante la prensa en la previa del Rayo Vallecano en un lugar poco habitual. Mourinho ha acudido al Santiago Bernabéu a pesar de que ahí solo suele comparecer después de un partido como local y no en la previa. El Gran Premio de España se está celebrando en Valdebebas y el club se ha visto obligado a improvisar.

Un lugar idóneo para responder a la pregunta del millón en las últimas horas: ¿Dónde debe celebrarse la final del Mundial 2030? En Marruecos ya dan por hecho que se disputará en Casablanca, algo que ha despertado un profundo malestar en los aficionados españoles y, aunque Louzán ya ha tranquilizado asegurando que van a luchar hasta el final para que la gran cita se celebre en España, ya hay muchos que piden que España se retire como anfitriona del Mundial si eso sucede.

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Mourinho tiene claro que la final debe celebrarse en el Bernabéu

Precisamente Mourinho es portugués, el otro país anfitrión del Mundial 2030 junto a España y Marruecos, y no ha dudado ni un instante sobre el estadio donde debe celebrarse el la final de esa Copa del Mundo: en el Estadio Santiago Bernabéu. El portugués ha pronunciado un discurso impecable que deberían escuchar en la Federación Real Marroquí de Fútbol. Puedes verlo en el vídeo superior.

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