María Trigo 11 SEP 2026 - 12:22h.

Todas las altas y bajas del entrenamiento del conjunto verdiblanco este viernes

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El Real Betis se enfrenta este lunes, a las 21.00 horas, contra el Villarreal. Un rival directo en las luchas por las palzas europeras en LALIGA EA SPORTS. Aunque el conjunto amarillo no haya empezado bien la temporada, por plantilla y presupuesto, vencer a los de Íñigo Pérez sería un golpe de efecto de los de Manuel Pellegrini, que ya han ganado en su estreno en la Champions League y que suman 9 de 12 en la competición doméstica.

A la espera de lo que pase en los entrenamientos del fin de semana, este viernes el técnico chileno no ha podido contar con Antony debido a una indisposición. Además, Cucho Hernández, que no jugó ni un minuto frente al Lille, llevó a cabo trabajo en solitario.

En cambio, las buenas noticias es que Abde volvió a estar sobre el césped, aunque con un vendaje especial en su rodilla lesionada, y que también lo hizo ya Diego Llorente, que trabajó con una máscara especial para acostumbrarse a ella debido a la fractura de nariz que se produjo contra el Real Madrid.

¿Cuántas bajas hay confirmadas en el Betis?

Ahora mismo, la única baja confirmada en el Betis para el duelo contra el Villarreal es la de Aitor Ruibal, que continúa con su proceso de recuperación. Todo apunta a que Abde, tras su lesión y su proceso vírico, podrá tener minutos por segunda vez esta temporada. Además, si Diego Llorente está cómodo, también podrá volver a ser de la partida para liberar de carga a su compañeros en el eje de la zaga en una semana en la que tienen que jugar tres partidos.

En cuanto a Antony, no se espera que la cosa vaya a más y debe estar en el once inicial como suele ser habitual. Un once en el que también debería entrar Cucho Hernández, que no acarrea ningún problema y ha trabajado en solitario por una gestión de cargas.