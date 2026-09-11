Locura por Troy Parrott en Irlanda: del vídeo de la selección a los viajes desde Dublin a La Cartuja

María Trigo Sevilla, 11 SEP 2026 - 09:50h.

Las actuaciones del delantero con el Betis han vuelto loco a sus paisanos

El Betis blinda a Troy Parrott con una cláusula de rescisión sólo al alcance de los más poderosos

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Troy Parrott tiene encandilada a la afición del Real Betis, pero también a sus paisanos irlandeses. Tanto es así que medios del país natal del delantero ya escriben noticias para informar a todos de las múltiples opciones que hay para viajar desde Dublin a Sevilla para ir al estadio de La Cartuja y poder ver en directo en acción a su compatriota.

The Irish Times, que acumula 411 mil seguidores en Instagram y más de 782 mil en X (antiguo Twitter) se ha hecho viral por facilitar esta información. Los goles de Troy Parrott para darle al Betis las victorias frente al Real Madrid y ante el Lille en la Champions League han hecho que su país enloquezca por completo. El citado medio cuenta que la "buena noticia para los fans de Parrott es que nunca ha sido más accesible conseguir entradas para ver al Real Betis en LaLiga" y da información de todos los vuelos semanales que hay, así como de hoteles y precios de las entradas de los partidos en La Cartuja.

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El vídeo de la selección irlandesa sobre Troy Parrott

Ahí no queda la cosa. La prueba del interés mediático que ha despertado el fichaje de Troy Parrott por el Betis se puede comprobar con el vídeo que la Selección de Irlanda ha subido en las últimas horas a sus redes sociales. El combinado nacional subió un video repasando la carrera del delantero, que pasa ya a ser la cara internacional más reconocible de su plantilla (si es que no lo era ya). El post, que repasa la trayectoria del ariete desde junio de 2016 hasta septiembre de 2026, termina con lo que consideran que son los dos últimos grandes hitos de Troy: los citados goles con el Real Betis frente al Real Madrid y el Lille.