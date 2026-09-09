María Trigo 09 SEP 2026 - 16:14h.

El jugador brasileño se ha manifestado en redes sociales

Los millones que ingresará el Betis por ganarle al Lille en la Champions

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Sigue sin verse al Antony que deslumbraba a cada momento, pero es cierto que jamás deja de intentarlo durante los partidos y en el estreno del Real Betis en la Champions League 26/27 frente al Lille volvió a pasar. Eso sí, a fogonazos. Ante la falta de constancia, es cierto que en muchos momentos es capaz de de romper líneas y desbordar a sus rivales. Lo que no termina de llegar es el gol. No está fino en los disparos ni en algunas tomas de decisiones, pero sí que lo está en los esfuerzos defensivos que hace. De hecho, un robo suyo cerca de la frontal del área verdiblanca propició el tanto de la victoria de Troy Parrott.

El mensaje de Antony

Horas después del gran estreno en la Champions del equipo de Manuel Pellegrini, Antony apareció en las redes sociales con un mensaje con el que quiere dejar claro que él es el primero que es consciente de que puede aportar mucho más y de que ese primer gol de la temporada 26/27 va a terminar llegando.

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Amparado en Dios, como suele ser habitual en él, el extremo brasileño subió una foto suya acompaña de las siguientes palabras: "Incluso pueden tratar de borrar mi brillo, pero lo que Dios iluminó en mí nadie lo puede apagar. Toda envidia, todas las miradas de maldad, y todas las palabras en mi contra caerán al suelo. Lo que viene de Dios permanece".

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En lo que va de curso, Antony ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado el Betis y ha jugado los 90 minutos en todos menos en el duelo de hace unos días contra el Real Madrid de La Cartuja, en el que Pellegrini lo quitó en el minuto 77 para que saliera en su lugar Roro Riquelme.