Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 11:08h.

Las opciones del Betis han crecido y tiene un 64% de opciones de llegar al playoff

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La victoria lograda ante el Lille ha podido cambiar el sino del Real Betis Balompié en esta Champions League. Esos tres puntos permiten a los de Manuel Pellegrini afrontar con mayor altura de miras la fase de liga, con opciones más que posibles de como mínimo lograr el pase para los playoffs previos a los octavos de final. Un optimismo que también se ve reflejado con datos, pues el equipo ha pasado de un 47% a tener un 64% de probabilidades de alcanzar las rondas eliminatorias.

Según la predicción actual, el Real Betis tendría una proyección de 11.4 puntos, condición que al menos le aseguraría estar en los playoff previos a los octavos de final. La temporada pasada el vigésimo cuarto, que fue el Benfica, entró con nueve puntos, aunque esta fase liga será de vital importancia tener un golaveraje positivo, dado que con los mismos puntos que los portugueses se quedaron fuera Marsella, Pafos y Unión Saint Gilloise.

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Sea como fuere, esa media de 11.4 puntos debería ser suficiente para meterse en las rondas eliminatorias. Hace dos campañas el Dinamo Zagreb se quedó fuera con 11 puntos, pero con un golaveraje negativo de -7. Con esos mismos puntos pasaron Manchester City, Sporting de Portugal y Brujas.

Según la proyección indicada por los compañeros de Driblab el Real Betis tiene un 10% de pasar entre los ocho primeros y un 64% de probabilidad de colarse entre el 9 y el 24, que jugarán esa ronda de playoffs. A tenor de los resultados dados hasta la fecha, los de Manuel Pellegrini tendrían un 34,9% de colarse en octavos de final, un 6,1% de llegar hasta los cuartos y un 0,8% de alcanzar la penúltima ronda de la competición.

Ingresos millonarios

En la 'Champions' cada uno de los 36 clubes de la fase de liga tendrá una asignación de 18,62 millones, divididos en un primer pago de 17,87 millones y un saldo final de 750.000€. Por rendimiento esta recibirán 2,1 millones por victoria y 700.000 por empate.

La clasificación para los playoff brinda 300.000 euros. Llegar a octavos de final supondrá 11 millones; para cuartos 12,5 millones; para semifinales 15 millones y por alcanzar la final 18,5 millones. El campeón que levante el título recibirá 6,5 millones adicionales por ganar la final. La UEFA prevé además una prima por clasificación en la fase liga, tras la que cada equipo recibirá un importe según su posición final. El fondo total disponible se divide en 666 partes iguales y el valor inicial de cada parte será de 275.000.

El último clasificado recibirá una parte (275.000) y se añadirá una parte por cada puesto, por lo que el primer clasificado recibirá 36 partes. También habrá un bonus adicional por posición, de forma que los clubes clasificados del primero al octavo puesto recibirán 2 millones y los situados del noveno al decimosexto 1 millón. Para el denominado 'value pillar' la UEFA estima 853 millones.