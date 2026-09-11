María Trigo 11 SEP 2026 - 08:20h.

Un vídeo que no te puedes perder: dos editoriles y dos "vomitivos" que se llevaron su respuesta

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Mati Prats se ha estrenado en El Chiringuito con un tenso cara a cara con Toni Freixa. Presentador y colaborador tenían una cuenta pendiente por el potente y viral editorial de Prats sobre Julián Álvarez y la necesidad de que pidiera perdón tras haber sido engañado por el Barça y por su agente. Toni Freixa, entonces, calificó en las redes ese editorial como "vomitivo". Ambos han tenido la oportunidad de dirimir la polémica en El Chiringuito, donde con tensión y también respeto, han protagonizado un cara a cara que puedes ver completo dándole play al vídeo que hay sobre estas líneas. Mati Prats ha preguntado a Freixa qué fue aquello tan grave que dijo que provocó un calificativo tan severo como "vomitivo". Freixa ha defendido que el Barça no engañó a Julián Álvarez en ningún momento. A lo que el presentador de ElDesmarque ha respondido que se limitó a decir "verdades como puños".

El culebrón del verano ha tenido a ambos entornos mediáticos, rojiblanco y culé, enfrascados en un tenso debate que ha durado todo el mercado de fichajes. La resolución del conflicto futbolístico ya la conocemos. Julián Álvarez se ha quedado en el Atlético de Madrid, en principio a regañadientes, pero con la confianza plena por parte de los colchoneros, así lo transmiten, de que recuperarán el ánimo de un jugador clave en la estrategia del club a largo plazo. Y aunque el argentino está muy lejos aún de demostrar que sí va a ser el que se vio en su primera temporada como atlético, lo cierto es que su participación en los primeros partidos de la temporada puede permitir a los rojiblancos ser algo optimistas. Especialmente su desempeño en Anfield, ante el Liverpool esta misma semana en el debut del equipo en la UEFA Champions League. Sin ser un partido brillante, y pese a la derrota, Álvarez cuajó buenos minutos, dio la asistencia del único gol de los suyos y se mostró activo en ataque con dos disparos francos, uno de ellos que estuvo muy cerca de convertirse en el 0-2.

Sea como fuere, el jugador es del Atlético de Madrid y el cierre del mercado de fichajes ha negado la razón a los que vaticinaron que saldría en este último mercado de invierno. Lo que pase en el futuro, lo marcará, fundamentalmente, el protagonismo que quiera tener, o no, el jugador sobre el verde.

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