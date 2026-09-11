María Trigo 11 SEP 2026 - 07:01h.

Fuerte debate entre ambos en El Chiringuito por el famoso editorial que hizo en su día el periodista

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Hace unas semanas, Mati Prats hizo un editorial en el que le mandaba un mensaje a Julián Álvarez tras los pitos que había recibido en el Metropolitano. Unas palabras que empezaban con un "estás más solo que la una. El Barça no te va a fichar" y que terminaron con un "ya sabes lo que toca, agachar la cabeza, pedir perdón y marcar goles. Solo así recuperarás el cariño de tu afición. Y como eres muy bueno, te van a volver a aplaudir, seguro". Este momento de Mati Prats en El Desmarque recibió, en su día, un "vomitivo" de Toni Freixa, excandidato a la presidencia del FC Barcelona. Hace unas horas, ambos se vieron las caras en El Chiringuito y el periodista tuvo la oportunidad de responderle.

Tal y como se puede ver en el vídeo superior, Josep Pedrerol da paso primero al editorial de Mati Prats para refrescarles a todos la memoria y para hacer que este le pudiera responder a Frexia. Pero ojo, que ahí no se quedó la cosa, ya que Freixa no se quedó callado y volvió a cargar contra el periodista de Mediaset.

La respuesta de Mati Prats a Toni Freixa

"¿Dónde está lo grave de este editorial? Pero es que no se queda solo en ese vomitivo. Es que una semana después volviste a poner vomitivo cuando me refería a los cánticos de 'puta selección y puta España'. El mismo formato. Mi editorial y arriba, vomitivo. ¿Qué mentira? ¿Qué cosa tan grave? ¿Qué dije? ¿Que Julián tenía que pedir perdón? ¿Que el Barça le había mareado y engañado? Verdades como puños que sabe todo el mundo. Algo que debió ofender bastante a la afición culé porque la verdad es que fue muy bonito el gesto porque me echaste a los leones. Me pusiste a los pies de los caballos. A los leones como en la antigua Roma. Todo el barcelonismo contra mí. Yo no había dicho nada que no fuera verdad. Nada que no esté demostrado. A Julián el Barça le ha engañado. Por cierto, no me creo lo de Deco. Sospecho que le obligaron o le aconsejaron a Julián que saliera en el Mundial a decir que se quería ir. Entonces, para mí, el gesto de Toni, al cual respeto mucho, es desafortunado, innecesario, poco solidario e incomprensible".

Y ojo porque esto volvió a calentar a un Toni Freixa que no dudó en responderle...