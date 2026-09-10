El Cholo habló con el delantero antes de dar la alineación

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Julián Álvarez ha sido uno de los nombres propios de la derrota del Atlético de Madrid ante el Liverpool FC. El argentino ha sido titular por sorpresa y ha firmado un buen partido, comprometido con el equipo y asistiendo a Marcos Llorente en el 0-1 inicial. En El Chiringuito, además, Alfredo Duro ha desvelado la conversación que tuvo Diego Pablo Simeone con el atacante, mientras que Jota Jordi insiste en su idea y asegura que "no ha cambiado nada" respecto a su voluntad de salir.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.