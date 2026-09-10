Deco niega las presiones del Barça a Julián Álvarez y desvela la oferta para ficharlo en tres plazos

Juan Pérez 10 SEP 2026 - 12:36h.

El director deportivo blaugrana aclara que no le pidieron al argentino hablar en el Mundial

Se acabaron los culebrones como el de Julián Álvarez: la FIFA pone fin a las cláusulas abusivas en el fútbol

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El caso Julián Álvarez tiene demasiados protagonistas en escena que parece imposible seguir las recomendaciones de Koke cuando pide a todos los actores que dejen de preguntar por el argentino a cada momento. Sobre todo porque hay protagonistas como Deco que hasta ahora no habían hablado con detalle del intento de fichaje del FC Barcelona para cerrar a su '9'.

Con el interrogante de si el Barça irá de nuevo en enero a por Julián, el director deportivo del conjunto blaugrana toma distancia con algunos de los acontecimientos de los dos últimos meses. En una charla a El món a Rac1, el portugués analiza la ventana de traspasos con especial atención en el punta, sobre todo al explicar que en ningún momento le han presionado para salir a hablar públicamente.

Deco responde por primera vez a todas las acusaciones que indirectamente le caen encima por la insistencia blaugrana para conseguir a Julián Álvarez, y lo hace en un tono amigable: "Tenemos las informaciones que tenemos. Hemos hecho las cosas bien. Lanzamos una oferta y no hubo contestación. Se ha hablado más por la prensa. Hablamos con ellos de forma respetuosa. Nos dijeron desde siempre que no lo querían vender. No se puede estar sacando el mismo tema siempre. Hay mucho más tema de presión social que realidad. No hay más vueltas a esto. El Barça no le dijo a Julián que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético", afirma.

Además ha dado todos los detalles de la viabilidad del fichaje para cerrarlo en un pago a tres años: "Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas. Hay clubes que pagan en cinco. No tengo ningún problema con Mateu Alemany, no le he hecho nada. No sé si él lo tiene conmigo. No quiero hablar más sobre Julián. Si no venía, teníamos que buscar un perfil parecido. Por eso fichamos a Gabriel", aclara.

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El propio Deco explica además que en su etapa como jugador del Porto, el presidente no le dejó salir para ir al Barça y le pidió que se quedara un año más para después salir donde quisiera. "Me quedé y la opción que tenía era jugar bien y esperar al otro año. Tenía la oferta del Chelsea, que pagaba más, pero yo quería ir al Barça", lo que terminó con un destino soñado y un futuro ahora en la dirección deportiva muchos años después. Mientras tanto el caso Julián parece finalizado al menos hasta enero, por lo que el jugador deberá mantener su nivel si quiere cumplir su sueño en algún momento...y todas las partes se lo permiten.