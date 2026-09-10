Fran Duarte Madrid, 10 SEP 2026 - 11:17h.

El defensor cedido en el Liverpool dio más detalles sobre su salida y explicó cómo se vivió el culebrón con Julián Álvarez en el vestuario culé

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Ronald Araújo ha caído de pie en Anfield. El defensor abandonó el FC Barcelona en el mercado de fichajes y ya parece totalmente adaptado a su nuevo equipo con Iraola a los mandos. El uruguayo disputó su cuarto partido, segundo como titular, en el lateral derecho y fue fundamental para conseguir la victoria contra el Atlético de Madrid en el primer partido de Champions. De hecho, su asistencia de tacón en el empate del Liverpool ya ha dado la vuelta a toda Europa. Tanto es así que la afición ‘red’ ya le pide al Liverpool que oficialice la opción de compra al Barça por 55 millones de euros.

Los detalles de la salida de Araújo del Barça

El propio Ronald atendió a los medios de comunicación tras su partidazo y aprovechó para hablar de su salida del FC Barcelona y de cómo está siendo su adaptación al Liverpool. “La salida del Barça, muy bien. Creo que era algo que habíamos hablado con el club, habíamos hablado con el míster. La verdad es que le tengo un cariño enorme al Barça. Siempre estoy muy agradecido por todo el jugador que soy yo. En gran parte es gracias a ellos”, comentó al hablar de su salida este verano. “Creo que tenemos una linda relación y yo le tengo un aprecio grande”, valoró y, además, no dudó en colocar al Barça como uno de los grandes favoritos para llevarse la Champions junto con el PSG.

El defensor uruguayo también quiso hablar de su adaptación al Liverpool y la confianza que le da Iraola para subir al ataque desde el lateral derecho. “Desde el primer momento que llegué, los entrenamientos, la manera de entrenar, es todo mucho más exigente, mucho más intenso. Y bueno, creo que también desde que llegué con el míster y con el cuerpo técnico hicimos un lindo trabajo de ponerme bien a tono. Y eso se ve resultado en los partidos, porque la verdad es que me voy sintiendo bien. Bueno, al final nosotros tenemos un lindo equipo. También un cambio que el míster también acaba de llegar, implementando su estilo”.

Ronald y el fichaje frustrado de Julián Álvarez

Por último, Araújo valoró cómo vio sobre el césped a Julián Álvarez y confesó que cuando aún seguía en el Barça soñaba con su fichaje. “Bueno, todos saben la calidad del jugador que es Julián. Ya lo dije muchas veces que para mí es de los mejores delanteros del mundo. Obviamente, al final es un gran jugador, para mí es de los mejores del mundo. Y cuando estaba ahí quería que estuviese en el Barça, no voy a dudarlo”.