Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 22:30h.

El brasileño explicó que intentó animar a su compañero porque estaba perdiendo la concentración

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Raphinha compareció tras el partido del FC Barcelona frente al Feyenoord con goleada barcelonista. El brasileño, que ejerció de capitán, comentó ante los micrófonos de Movistar LALIGA que tuvo unas palabras para Lamine Yamal, intentando que perdiera la concentración y no se fuera del partido. Del mismo modo, no quiso entrar a valorar que se haya quedado fuera de la lista del Balón de Oro. A continuación, sus palabras-.

Valoración del resultado: "La verdad es que creo que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un perfecto fútbol. Con el apoyo de la afición todo siempre es más fácil. Creo que hemos estado muy bien desde el inicio de partido y las ocasiones que tuvimos pudimos marcarlas. Empezar así nos da mucha confianza".

Equipo muy afinado: "LA verdad es que una temporada tan larga como esta hay muchos altos y bajos. Empezar así nos da muchoa confianza. La idea es seguir así. Intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos. Seguir así es lo que queremos".

Raphinha, casi tantos goles como el año pasado: "Bueno, estoy trabajando".

Lamine celebra con él la falta: "Sí, bueno, porque ya lo conozco. Cuando se está yendo así del partido porque las cosas nos están saliendo, dentro del campo he intentado animarle y decirle que iba a marcar gol para que no se dejara ir del partido. Al final ha podido marcar, yo he salido muy contento con él, y él también. Esto es lo más importante. Que uno esté contento por el otro. Un equipo ganador se hace así".

Lamine, si no marca, no es feliz: "Sí, bueno, la verdad es que sí. También depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, sale contento igualmente. Muchas veces me ha pasado a mí, de no marcar pero sentir por dentro que he hecho un buen partido. Obviamente, nosotros como delanteros, queremos marcar siempre".

El Balón de Oro: "Nah, yo no hablo de esto. Yo hablo del Barcelona, que estamos haciendo una temporada espectacular".