Fran Duarte Madrid, 11 SEP 2026 - 09:34h.

El dirigente del Atlético de Madrid llamó a Julián tras el partido contra el Liverpool para felicitarle por su rendimiento y el futbolista se mostró muy comprometido de cara a lo que resta de temporada

Deco niega las presiones del Barça a Julián Álvarez y desvela la oferta para ficharlo en tres plazos

Compartir







El Atlético de Madrid debutó esta temporada en la Champions League con una derrota contra el Liverpool en Anfield. Pero quizá la mejor noticia fue el regreso de Julián Álvarez a la titularidad. En El Chiringuito ya desvelaron que fue Simeone quien preguntó a Julián si quería ser titular contra el conjunto ‘red’ y le mostró toda su confianza en el primer partido importante de la temporada contra un rival de talla mundial. Pues ahora Pipi Estrada ha desvelado, también en el programa presentado por Josep Pedrerol en Mediaset, que el presidente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, llamó personalmente al delantero argentino tras el encuentro.

La llamada de Gil Marín a Julián Álvarez que lo cambia todo

“Cuando terminó el partido ayer, se produjo algo muy importante. Miguel Ángel Gilmarín llamó a Julián para decir, ‘Julián, qué buen partido, este es el camino y por aquí vamos bien’”, desvela el colaborador del Chiringuito. Un mensaje con la intención de acabar con todos los rumores de este verano y con el que pretende acallar a todos los que aseguran que en enero el Barça volverá a ir a por Julián.

Lo más sorprendente fue la respuesta del jugador argentino al CEO del Atlético de Madrid, que quiso dejar claro su compromiso con el equipo esta temporada. “Estoy muy contento con el partido, y muy centrado en el equipo, y no tengo ganas de pensar en ningún equipo más. Me ilusiona mucho esta temporada, y no quiero decepcionar a la afición”, fue la respuesta de Julián al cariño mostrado por Gil Marín. Una conversación que, para los que aseguraron que se ‘llevaban mal’, ahora deja claro que el jugador ya ha pasado página y está totalmente centrado en hacerlo lo mejor posible durante esta temporada.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.