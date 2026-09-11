Toni Freixa da un palo a Carlos Corberán tras sus críticas a Rodri Hernández

El excandidato a las elecciones del Barça critica al técnico del Valencia

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Toni Freixa señala a Carlos Corberán. El que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona ha estado este jueves por la noche en El Chiringuito y se ha mostrado crítico por las palabras del técnico del Valencia CF contra Rodrigo Hernández, insinuando que sólo quiere desviar la atención del mal momento deportivo que vive el conjunto che. Unas palabras, las de Freixa, que han generado un fuerte debate durante el programa.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.