David Torres 10 SEP 2026 - 13:38h.

"No es verdad que seamos malísimos, hubo un penalti sobre Danjuma que podría haber sido penalti"

Rodri pide disculpas tras su menosprecio al Valencia: "No quise burlarme ni sacar de contexto un mal momento"

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ValenciaLa goleada del Barcelona en Mestalla dejó mucho más que un 0-5 doloroso para el Valencia CF. Las palabras de Rodri en el banquillo azulgrana, captadas por las cámaras tras ser sustituido, abrieron una polémica que fue creciendo durante los días posteriores. El internacional español calificó de "muy malos" y "malísimos" a los jugadores valencianistas y se preguntó incluso cómo había terminado el equipo de Carlos Corberán la pasada temporada. Rodri pidió después disculpas por sus palabras, primero de manera privada a varios futbolistas y posteriormente de forma pública. "Ya tuve la llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayá, que le pedí disculpas a él y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera lo puede ver. En ningún momento quise burlarme, todo lo contrario. Quiero que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde: uno de los mejores equipos de nuestra liga. Eso sí, era una conversación privada y debemos aprender que no hay que sacar las cosas de contexto", dijo el centrocampista español.

Carlos Corberán responde a Rodri ¿Son malísimos?

La reacción en Valencia no se hizo esperar. La afición del Valencia CF se pronunció sobre las palabras de Rodri y el debate llegó también al vestuario y al cuerpo técnico. Ahora, en la previa del Sevilla-Valencia, Carlos Corberán ha sido preguntado por el asunto y por la petición de perdón del centrocampista del Barcelona.

En ese sentido, el técnico de Cheste ha asegurado que: "Para mí son palabras completamente desafortunadas porque pienso que no son palabras que nacen desde el respeto entre compañeros de profesión. En el momento en que se produjeron, tomamos la iniciativa para tener una conversación con él. Él ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y entendemos que son las pertinentes porque, al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabe lo que representamos. Es un jugador muy importante y, encima, está relacionado con Mestalla por lo que supone el logro que han conseguido para la selección española. Aceptamos esas disculpas porque entendemos que eso es lo mínimo ante unos comentarios o palabras que fueron desafortunados".

"No las comparto en absoluto porque para nada es así, porque aunque no hicimos un gran partido, pero Rodri tuvo una acción que pudo ser penalti sobre Danjuma y los que te parecen tan malos, pues ya no lo son"

¿Cree que pueden servir como motivación, que sienten mal o que pueden ayudar a mejorar al equipo?

Es verdad que no hicimos un gran partido, pero también es verdad que, a lo mejor, en la acción donde Danjuma se queda ante el portero y Rodri hace una acción que se puede considerar de penalti y expulsión, eso te puede cambiar un partido y, de repente, los que te parecían tan malos a lo mejor te parecen más buenos.

Entonces también el fútbol tiene unos límites ahí y también hay que ponerse en el lugar de nuestros jugadores, que compiten con una presión, con una responsabilidad y dan todo.

Hay partidos en los que las cosas no salen y el otro día hubo cosas del partido que no nos permitieron competir o no estuvimos a la altura del nivel que, para mí, la plantilla tiene.

Si tengo que buscar motivación en unas palabras que no comparto, para mí es lo erróneo. Hay una parte de orgullo del futbolista que no tiene que ver con las palabras de un jugador del Barcelona. Tiene que ver con lo que representamos para nuestra gente y para nuestra afición, con querer cambiar la dinámica con la que hemos empezado la temporada.

Desde ahí hay que sacar toda la rabia y todas las ganas. Unas palabras desafortunadas hay que dejarlas para mí como lo que son.