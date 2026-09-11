La imagen más entrañable: la llegada de Fernando Alonso con Melissa Jiménez y su hijo Leonardo al Madring

Fran Duarte Madrid, 11 SEP 2026 - 12:28h.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez han acaparado todas las miradas en su llegada al Madring antes de los entrenamientos libres del viernes

El look a lo James Bond de Fernando Alonso que arrasa en el Gran Premio de España de Fórmula 1

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Fernando Alonso ha llegado al GP de España en Madrid acompañado de su pareja Melissa Jiménez y de su hijo Leonardo. El piloto asturiano y su familia han acaparado todas las miradas en el paddock del Madring y se han acercado muchos aficionados y amigos de Fernando para conocer a su retoño. Las cámaras de ElDesmarque han grabado su llegada antes de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio que se disputa en Madrid. Puedes verlo en el vídeo superior.

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