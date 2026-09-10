El look a lo James Bond de Fernando Alonso que arrasa en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Juan Pérez 10 SEP 2026 - 15:02h.

Traje negro, gafas de sol y un casco oscuro especial para la ocasión

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La ilusionante llegada de Fernando Alonso en el paddock del Gran Premio de Madrid este jueves es la quintaesencia de la elegancia en plena efervescencia en un fin de semana histórico para la Fórmula 1 en España. La sola intención de sumar gafas de sol, traje de chaqueta y un casco negro personalizado para la ocasión remarcan la importancia de recuperar un GP en la capital de España tras 45 años. Mediaset España se vuelca con la emisión en directo no solo de la carrera del domingo 13 de septiembre (15:00h.) sino con una cobertura especial que va desde las ediciones de ElDesmarque de Telecinco y Cuatro hasta ver la bandera de cuadros.