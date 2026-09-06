Alberto Cercós García 06 SEP 2026 - 18:53h.

Fernando Alonso buscará en el Madring recuperar las sensaciones tras un fin de semana desastroso en Monza

Kimi Antonelli remonta para hacer historia en Monza y da un nuevo golpe en el Mundial

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Monza volvió a ser un escenario de contrastes para la Fórmula 1. Mientras Kimi Antonelli celebraba ante su público una victoria de enorme valor después de protagonizar una remontada espectacular, Fernando Alonso se marchaba con otra sensación amarga. El italiano aprovechó el ritmo de su Mercedes para hacerse con un triunfo especial delante de los tifosi, en una carrera en la que también Charles Leclerc tuvo que decir adiós después de protagonizar un fuerte accidente. Para Alonso, en cambio, el domingo terminó antes de tiempo y volvió a poner de manifiesto las enormes dificultades que está atravesando Aston Martin en esta temporada.

El asturiano no pudo disfrutar de una carrera en la que el AMR26 volvió a estar lejos de la pelea que le gustaría protagonizar. Alonso se vio obligado a abandonar después de detectar un comportamiento extraño en el coche tras pasarse de frenada en la segunda Lesmo y pisar el piano. Aston Martin sospechó que podía haber daños en la parte inferior del monoplaza y decidió retirar el coche para evitar males mayores. Un nuevo golpe para un equipo que no encuentra la manera de dar la vuelta a una situación complicada y que, en Monza, volvió a sufrir especialmente por las características del circuito. Pese a todo, Alonso consiguió rescatar algún momento positivo de una carrera en la que al menos tuvo la oportunidad de pelear con los Cadillac.

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Madrid y Singapur, los circuitos más esperados por Alonso

"Me fui largo en la curva siete, en la salida de la segunda Lesmo, por encima del piano, y desde entonces el coche ya no se sentía igual. Posiblemente estaba dañado por debajo, así que no merecía la pena seguir. Éramos lentos y con el coche dañado, no tenía sentido. Estuvo bien, nos divertimos con los Cadillacs, que fue algo inesperado. Luego paró Lance, pero al menos pudimos luchar un poco contra los Cadillac porque pensábamos que estaríamos solos", resume el asturiano en AS.

Con Monza ya en el retrovisor, Alonso prefiere mirar hacia delante y confiar en que el calendario ofrezca circuitos más favorables para su monoplaza. El siguiente será el Madring, una cita especialmente esperada por el asturiano y que podría convertirse en una de las mejores oportunidades de Aston Martin para volver a acercarse a la zona competitiva. "Con ganas de que lleguen las próximas carreras, sabemos que habrá fines de semana en los que suframos pero en otros circuitos iremos mejor. Puede que el próximo sea una de nuestras oportunidades, así que con muchas ganas", reconoce. Y si hay un circuito que Alonso espera con especial ilusión, ese es otro de los grandes retos urbanos del calendario: "Singapur".