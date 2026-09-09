Redacción ElDesmarque Madrid, 09 SEP 2026 - 12:10h.

El piloto madrileño afronta con especial ilusión este Gran Premio y reconoce que será especial por la expectación que hay y por su rutina previa

Fernando Alonso mira con ilusión el Madring y avisa: "Puede que sea una de nuestras oportunidades"

Compartir







Carlos Sainz ya cuenta las horas para el fin de semana más especial de su trayectoria en Fórmula 1. El Gran Premio de Madrid llega al calendario y el piloto de la capital afronta la cita en un escenario muy diferente al habitual: podrá dormir en casa de sus padres y mantener su rutina lejos de hoteles y viajes. La expectación también le ha obligado a "hacer malabares" con las entradas ya que ha explicado que se quedó con unas cien localidades de su grada, pero que se agotaron el mismo día que las puso a disposición. Con los pases de paddock ocurre algo similar y tendrá que organizar turnos para que todos puedan disfrutar de la experiencia. Pese a todo, el piloto de Williams quiere mantener la normalidad y preparará la carrera como cualquier otro fin de semana. Solo contempla alguna excepción personal, como acudir al circuito con alguno de sus coches.