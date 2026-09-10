Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 20:13h.

En Aston Martin ponen en valor el nivel de Fernando Alonso en el Madring

Qué carreteras se van a ver afectadas por el Madring: los cortes de tráfico más importantes

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Aston Martin afronta el estreno del Madring con la esperanza de que Fernando Alonso pueda convertir su experiencia y capacidad de adaptación en una ventaja respecto a sus rivales. El Gran Premio de España llega este fin de semana a Madrid para inaugurar un circuito completamente nuevo para la Fórmula 1 con muros muy próximos y zonas especialmente exigentes para los pilotos. La incertidumbre será máxima, ya que los equipos apenas cuentan con referencias reales del trazado, una circunstancia que desde la escudería de Silverstone consideran que puede jugar a favor del asturiano.

El contexto de Alonso, sin embargo, es muy diferente al que podría imaginarse para un piloto llamado a marcar diferencias. El piloto del AMR26 está protagonizando una de las temporadas más complicadas de su carrera y el asturiano apenas suma tres puntos después de 13 Grandes Premios. Su mejor resultado llegó en Zandvoort, donde terminó noveno y sumó dos puntos, antes de vivir otro fin de semana negro en Monza, con abandono incluido. El rendimiento del motor Honda, especialmente en circuitos de alta velocidad, ha condicionado buena parte del curso y ha dejado a Aston Martin lejos de las posiciones que esperaba ocupar.

El nivel de Fernando Alonso, ¿suficiente para un buen resultado?

Precisamente por las características del Madring, Mike Krack considera que el escenario puede permitir que el talento del piloto tenga un peso mayor. "Creo que cuando ves el trazado de este circuito y lo cerca que están los muros, el piloto puede marcar la diferencia. No en todos los puntos, pero hay algunos en los que creo que el piloto puede marcar la diferencia, así que es bueno contar con eso; me gustan estos circuitos en los que el piloto marca la diferencia", explicó el representante de Aston Martin. Krack, además, confía en que tanto Alonso como Lance Stroll puedan rendir por encima de lo habitual en un trazado que será nuevo prácticamente para toda la parrilla.

El dirigente de Aston Martin también recordó una de las grandes virtudes del bicampeón cuando las condiciones son imprevisibles y la pista ofrece poco agarre. "Sabemos que cuando las condiciones de adherencia son muy malas y todo es nuevo, hemos visto algunos rendimientos excepcionales", señaló antes de acordarse de Qatar. En esas circunstancias, según Krack, Alonso llegó a ser "varios segundos más rápido que todos". El Madring podría ofrecer un escenario parecido durante la primera sesión, aunque el aprendizaje de los equipos será constante durante el fin de semana. "Si hiciéramos la clasificación a primera hora de la mañana, creo que nos iría bien", concluyó Krack.