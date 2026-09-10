Qué carreteras se van a ver afectadas por el Madring: los cortes de tráfico más importantes

Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 17:15h.

El Gran Premio de España reunirá a más de 330.000 aficionados

Fernando Alonso pospone la decisión sobre su futuro en el Gran Premio de Madrid

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Madrid se prepara para un fin de semana histórico con el regreso de la Fórmula 1 a la capital y el estreno del Madring, pero también para un importante dispositivo de movilidad. El Gran Premio de España reunirá a más de 330.000 aficionados y obligará a mantener restricciones desde jueves 10 de septiembre hasta el lunes 14. El Ayuntamiento recomienda evitar el coche privado y utilizar Metro, Cercanías y las lanzaderas habilitadas. Las principales restricciones se concentran en el entorno inmediato del circuito, aunque el dispositivo podrá ampliarse si se produce una elevada saturación.

Los tramos más afectados por el Gran Premio de F1

Entre las vías más afectadas aparecen Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral, tres ejes integrados en el trazado. Ribera del Sena permanecerá cortada entre la glorieta de Luxemburgo y la de Edimburgo, así como desde esta última hasta la M-40. En Vía de Dublín habrá restricciones entre las glorietas de Edimburgo y Sintra, pasando por la calle Ariadna. También quedará afectada Francisco Umbral, desde Vía de Dublín hasta después de la glorieta de Pascual Bravo. A ello se suman restricciones en las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio.

El problema puede ir más allá de estas calles si la afluencia provoca la saturación de los accesos. El plan municipal contempla cortes preventivos en los carriles de incorporación de la M-40 de los kilómetros 5, 6 y 7, además de restricciones en las conexiones con la M-11, concretamente en las salidas 5, hacia el aeropuerto, y 7, hacia Madrid. También puede verse afectada la incorporación desde la M-12 hacia la vía de servicio de la M-11. En la zona interior solo podrán circular vehículos acreditados, mientras residentes y trabajadores necesitarán autorización. Con el circuito blindado al tráfico convencional, la recomendación: dejar el coche en casa.