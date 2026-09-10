Fernando Alonso pospone la decisión sobre su futuro en el Gran Premio de Madrid

Juan Pérez 10 SEP 2026 - 16:09h.

El piloto de Aston Martin no se plantea responder ahora sobre qué hará en 2027

Así será la cobertura del histórico Gran Premio de España de Fórmula 1 en Mediaset España

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El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 tiene un escaparate especial en el Gran Premio de Madrid, donde este fin de semana ha aparecido por primera vez en el paddock con un look muy a lo James Bond. En la rueda de prensa inicial, han cuestionado al asturiano sobre si tiene una fecha para aclarar si va a competir la próxima temporada, y ha sido directo y sincero: "no será pronto, porque creo que así está bien".

El domingo es el gran día con la emisión en directo del Gran Premio de Madrid que Telecinco emitirá con un previo de dos horas de duración (13:00h) para descubrir al descubierto todos los secretos de MADRING. El descubrimiento del trazado con 57 cuervas por delante hasta llegar al inicio de la carrera a las 15:00h.