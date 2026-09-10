Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 16:50h.

Carlos Sainz no oculta sus ganas por correr en casa y sueña con ganar en Madring algún día

Fernando Alonso pospone la decisión sobre su futuro en el Gran Premio de Madrid

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Carlos Sainz afronta este fin de semana uno de los Grandes Premios más especiales de su carrera. El madrileño será uno de los grandes protagonistas del estreno del Madring, el nuevo circuito que devuelve la Fórmula 1 a Madrid 45 años después y que se encuentra a apenas unos minutos de su casa. Sainz, además, ha ejercido como embajador del proyecto e incluso fue el primer piloto en completar una vuelta al trazado. Sin embargo, llega al debut con un Williams que no atraviesa su mejor momento y siendo consciente de que las características del circuito, con zonas rápidas, fuertes frenadas y la exigente curva peraltada de La Monumental, no son las más favorables para su monoplaza.

Precisamente por eso, el objetivo de Sainz no pasa únicamente por este fin de semana. El piloto español ya piensa en el futuro y en conseguir algún día una victoria en el circuito que considera su casa. "Lo único que imagino es algún día tener un coche competitivo para poder ganar aquí, es lo único que ahora me apetece y que ahora pasa por mi cabeza, es... Vale, este fin de semana está muy bien y lo voy a disfrutar, ¿qué tengo que hacer para ganar aquí en el futuro? Porque es la cosa que más ilusionaría, así que no voy a tener otra cosa que trabajar. Ahora que tengo un gran premio a 20 minutos de casa, ver en qué manera puedo llegar a ganar aquí alguna vez. Tengo que encontrar la manera de hacerlo", aseguraba el madrileño en la rueda de prensa de la FIA.

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Carlos Sainz sueña con lo máximo

Sainz no esconde que el estreno será especialmente emotivo. Después de disputar durante años el Gran Premio de España en Barcelona, ahora tendrá por primera vez una carrera de Fórmula 1 en la ciudad en la que nació y creció. "Es mi ciudad natal, donde crecí y donde di los primeros pasos de karting siendo un niño de 10 años que soñaba con la F1. 20 y tantos años después aquí estoy como piloto de F1, listo para correr en casa. Es una locura pensar que esto es real. Será muy ajetreado y emotivo. Voy a intentar disfrutarlo al máximo".

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Pero la ilusión no le hace perder de vista la realidad. Williams espera un fin de semana complicado y Sainz ya mira a 2027 para poder luchar por algo importante ante su afición. "No es ningún secreto que para nosotros será un circuito complicado. Solo voy a trabajar lo máximo para asegurarme que cuando venga a Madrid en los años venideros podré luchar por algo. Esto va a servir como aperitivo para cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene y los aficionados puedan disfrutar de un resultado mejor del que les vamos a brindar este año", zanja.