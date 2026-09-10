Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 18:24h.

Marc Márquez ya sabía que subiendo su foto entrenando, el ruido iba a ser mucho

El momentazo entre Pedro Acosta y la madre de Marc Márquez anticipando lo que se viene el año que viene: "Ya veremos"

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Marc Márquez ha decidido poner punto y final al debate sobre el estado real de su brazo derecho. La fotografía que publicó la pasada semana, en la que aparecía con el torso desnudo y dejaba al descubierto la evidente atrofia de su hombro, generó un enorme ruido alrededor del piloto de Ducati. La imagen llegó después de varias semanas en las que el propio Márquez había mostrado su cansancio por las constantes preguntas sobre sus limitaciones físicas y después de unas declaraciones tras Silverstone en las que llegó a reconocer que no tenía control sobre su brazo derecho.

Ahora, desde Misano, Márquez ha explicado a DAZN que aquella publicación no fue casualidad, sino una decisión perfectamente meditada para acabar con las especulaciones. “Sabía que daría que hablar, pero durante toda mi carrera deportiva he aprendido que, en momentos de preguntas, especulaciones y rumores, la transparencia siempre gana”, explicó el piloto de Ducati este jueves. Además, recuerda que su médico de confianza ya explicó públicamente las intervenciones a las que se ha sometido y considera que, después de mostrar la realidad de su brazo, ya no tiene mucho más que aportar sobre la lesión. “De esta manera ya está explicado, no tengo nada más que añadir y yo me puedo centrar en intentar luchar por este Mundial”, señaló.

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Marc Márquez, con la mirada puesta en Misano

Márquez llega al Gran Premio de San Marino después de haber firmado un fin de semana perfecto en Aragón, donde ganó tanto la 'sprint' como la carrera y recortó buena parte de la ventaja de Jorge Martín. El piloto de Aprilia continúa líder con 256 puntos, mientras que el de Ducati suma 237 y Marco Bezzecchi, tercero, está a solo cinco puntos de Márquez. Misano aparece por tanto como otro escenario clave en una pelea que llega especialmente apretada. “Cuando hay transparencia no se puede añadir nada más. Entonces yo mentalmente ya estoy 100% centrado en intentar luchar por este Mundial”, aseguró. Eso sí, sabe que cualquier mínimo error puede salir caro: “Va a ser difícil”.

El trazado italiano, además, presenta un reto diferente al de Aragón. Es un circuito de predominio de curvas a derechas y Márquez considera que históricamente se le ha dado bien, aunque el precedente más reciente invita a la prudencia: el año pasado Marco Bezzecchi fue capaz de ponerle contra las cuerdas. “Es un circuito a derechas, pero que se me ha dado bastante bien. El año pasado, estando en mi prime, Bezzecchi me lo puso muy difícil y creo que va a ser el rival a batir este Gran Premio”, afirmó.