La dura imagen de Marc Márquez que confirma su continua agonía: así tiene el maltrecho brazo derecho

Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 20:15h.

Marc Márquez comparte varias imágenes donde se corrobora su sufrimiento

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Hay imágenes que dicen mucho más que mil palabras; y eso, en el contexto de Marc Márquez, se ha corroborado este mismo jueves. El piloto de Ducati ha compartido en sus redes sociales varias fotografías de sus últimos días y, entre ellas, una en la que aparece entrenando y realizando dominadas que permite apreciar con claridad las secuelas que todavía arrastra en el brazo y el hombro derechos. La diferencia de volumen muscular respecto al izquierdo es evidente, mientras que las cicatrices de sus intervenciones también quedan a la vista. No es una cuestión de sensaciones ni de excusas: el brazo que lleva años castigado sigue estando muy lejos de encontrarse al cien por cien.

La imagen adquiere todavía más significado después de un verano en el que sus limitaciones físicas volvieron a quedar expuestas. En Silverstone, Márquez terminó séptimo y reconoció dentro del box de Ducati que no tenía el control de su brazo derecho, hasta el punto de admitir que existía riesgo de caída. El problema no desapareció en las semanas posteriores: tras siete operaciones en ese brazo, incluida la última intervención de mayo para retirar un tornillo y un fragmento óseo que comprimían el nervio radial, el piloto sigue teniendo que gestionar sus fuerzas durante los Grandes Premios.

Una situación que conocen perfectamente en Ducati

Y eso explica todavía mejor lo conseguido en Aragón. Después de un fin de semana complicado en Gran Bretaña, Márquez respondió con un doblete en MotorLand, sumó los 37 puntos en juego y se colocó segundo en el Mundial. La victoria del domingo, por delante de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi, le dejó a únicamente 19 puntos de Jorge Martín. Un rendimiento extraordinario que, sin embargo, no significa que sus problemas físicos hayan desaparecido. El propio Márquez ha asumido que donde no llegue el físico tendrá que llegar la cabeza y que debe elegir dónde atacar y dónde conservar.

En Ducati conocen perfectamente esta realidad. Davide Tardozzi ya ha insistido durante la temporada en que el problema de Márquez en el miembro derecho es serio y que sus condiciones físicas son peores que las del año pasado. Y, aun así, el equipo sabe que su piloto continúa metido de lleno en la pelea por el título. La fotografía publicada ahora por el propio Marc funciona casi como una prueba visual de esa agonía: un brazo claramente maltrecho, con una musculatura muy distinta y las huellas de las operaciones, que sigue sosteniendo a un piloto capaz de ganar carreras y luchar por otro Mundial.