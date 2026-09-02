Alberto Cercós García 02 SEP 2026 - 12:26h.

Pese a la victoria en MotorLand, el hombro de Marc Márquez sigue siendo una incertidumbre

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Pese a la victoria de Marc Márquez el pasado fin de semana, su estado físico sigue estando en el ojo de todo el mundo. La actuación del piloto español en Aragón, donde firmó un doblete en la 'sprint' y la carrera del domingo, no ha borrado una preocupación dentro del garaje de Ducati. Marc volvió a mostrarse intratable en MotorLand, recortó puntos a Jorge Martín hasta situarse a 19 del liderato y demostró que, incluso con limitaciones, continúa siendo favorito al título. Sin embargo, detrás de ese rendimiento existe una realidad física que sigue condicionando al campeón.

El contraste con Silverstone explica buena parte de la inquietud. En el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, Márquez terminó séptimo y reconoció que había vivido un fin de semana duro físicamente. "No tengo control sobre el brazo derecho", admitió después de la carrera, una frase que encendió las alarmas. El propio Marc explicó que sus problemas estaban relacionados con las siete operaciones que ha sufrido en el hombro derecho, una zona que continúa dando guerra cuando aumenta la exigencia. Aquella actuación hizo visible que su recuperación todavía está lejos de ser completa.

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Davide Tardozzi y Ducati, preocupados

El origen está en el accidente del pasado año en Indonesia. La caída agravó una lesión previa en el hombro derecho y obligó a Márquez a pasar de nuevo por el quirófano en 2026. La intervención estaba prevista tras el Gran Premio de Catalunya, pero la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho sufrida en la 'sprint' de Francia adelantó los planes: Marc fue operado del pie y del hombro en Madrid y afrontó después una recuperación que le hizo perderse carreras. Ducati esperaba que el parón veraniego permitiera llegar a Silverstone mejor, pero sus dificultades demostraron que queda camino.

Las palabras de Davide Tardozzi a MARCA son relevantes. El responsable de Ducati reconoce que Márquez "ha mejorado, pero no está todavía al cien por cien" y advierte de que habrá circuitos que le llevarán al límite. "Por desgracia, Marc está sufriendo por el accidente del año pasado de Indonesia, todavía más que por aquel de 2020, del que casi se había recuperado", añade. Aún así, Ducati prefiere no convertir el brazo en protagonista. "Marc, seguramente, no piensa en su condición física, piensa en hacerlo lo mejor posible estando como está. Por lo tanto, nosotros no queremos ni hablar más del brazo. Marc es así, de cualquier manera es un campeón", sentencia Tardozzi.