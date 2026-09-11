Álvaro Borrego 11 SEP 2026 - 08:15h.

Este lunes podrían tener sus primeros minutos Dani Ceballos o Lo Celso, con Abde también listo para un regreso a la convocatoria

El Big Data predice cuántos puntos sacará el Betis y sus opciones de pasar de ronda en Champions

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La quinta fecha de LALIGA EA SPORTS se cerrará con el que muy posiblemente sea uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos equipos llamados a pelear de tú a tú por una plaza en la próxima edición de la Champions League. Un choque, eso sí, con dinámicas muy opuestas, con un Villarreal que aún no ha ganado, lo que alimenta las dudas sobre la llegada de Íñigo Pérez, y un Real Betis que busca dar un zarpazo importante, ante la posibilidad de establecer 11 puntos de diferencia con el submarino amarillo. Todo ello en la noche en la que se debe materializar el redebut de Dani Ceballos, quien casi con total seguridad tendrá sus primeros minutos en La Cerámica. Un objetivo que también persiguen tanto Lo Celso como Ez Abde, ambos recuperados de sus respectivas molestias.

El Villarreal afronta el partido con las únicas dudas de Juan Foyth y Carlos Romero, quienes aún disponen de un par de entrenamientos más para superar sus molestias, aunque las del argentino son más delicadas que las del lateral izquierdo. Si bien no hay que descartar alguna pequeña revolución en el once, el equipo que ponga en liza Íñigo Pérez será muy reconocible, con el propósito de, con su público, amarrar la primera victoria de la temporada.

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Las dudas que ha venido sembrando Luiz Junior hacen que Gulacsi gane enteros como titular, con Freeman, Pau Navarro, Veiga y Carlos Romero (si llega) en la retaguardia. Pape Gueye y Saliba en la zona de máquinas, con Pépé, Moleiro y Mikautadze completando el trío de ataque. La gran duda es saber si estará Gerard en el enganche o el técnico apostará por reforzar esa posición con Comesaña.

En el Real Betis todo son buenas noticias. Manuel Pellegrini cuenta con la totalidad de la plantilla disponible a excepción de Aitor Ruibal, el único lesionado que queda en la enfermería. No se esperan demasiadas novedades en el once más allá de las habituales rotaciones del entrenador, dado que quizás ni Dani Ceballos, ni Lo Celso ni Abde estén para salir de inicio, aunque sí para tener algunos minutos a lo largo de la segunda mitad.

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El conjunto verdiblanco juega lunes (Villarreal), jueves (Getafe) y domingo (Deportivo), por lo que a buen seguro el entrenador tendrá más que preparado un plan para ir dosificando los esfuerzos. No obstante, al tener cinco días respecto a la visita del Lille, podrían repetir el grueso de los titulares en Francia. Una de las grandes novedades puede ser el regreso de Ángel Ortiz a la titularidad, prácticamente inédito hasta ahora. También la vuelta del doble pivote y la del Cucho Hernández como referencia ofensiva.

El Real Betis podría salir con Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Facundo, Marc Roca, Isco; Fornals o Riquelme, Antony y Cucho Hernández.