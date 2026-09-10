La FIFA responde a Marruecos y mantiene vivas las esperanzas de España para la final del Mundial 2030

"La decisión se tomará en su debido momento", insiste el organismo

Así están las sedes y los estadios de España para el Mundial 2030 a cuatro años de su celebración

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La FIFA responde a Marruecos. Unos minutos después de que el presidente de la Federación de Fútbol Marroquí diera por hecho que la final del Mundial 2030 se disputará en su país, el organismo presidido por Gianni Infantino ha querido desmentir la noticia, dejando abierta la posibilidad de que todavía se pueda disputar en España.

Según la FIFA, la decisión sobre la final aún no está tomada. Un portavoz de la FIFA confirmó a EFE que, "tal y como comunicó" el organismo el pasado 5 de agosto, "la decisión se tomará en su debido momento".

Una respuesta que se produce poco después de que el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, diera por hecho en un acto electoral que "la provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030", que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.

Esa región de Benslimán a la que se refiere Lekjaa es donde se está construyendo el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, que será precisamente el que tenga mayor capacidad en el Mundial 2030, con cerca de 115.000 asientos disponibles. España, mientras tanto, sigue presionando para que sea el Santiago Bernabéu, con 79.000 asientos, quien acoja la gran cita, pese a que el Camp Nou para entonces tendrá 105.000 de capacidad.