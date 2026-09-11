Fran Duarte Madrid, 11 SEP 2026 - 15:38h.

Fernando Alonso ha atendido en exclusiva a ElDesmarque con Mati Prats y José Galindo y se ha mojado bastante sobre sus planes de futuro en la Fórmula 1

La imagen más entrañable: la llegada de Fernando Alonso con Melissa Jiménez y su hijo Leonardo al Madring

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El Madring es una realidad. El esperado Gran Premio de España se celebra este fin de semana en Madrid y desde ElDesmarque y Mediaset haremos una cobertura exhaustiva con noticias y entrevistas exclusivas a los protagonistas. Durante el estreno del circuito Mati Prats y José Galindo han entrevistado a Fernando Alonso nada más bajar de su monoplaza tras los primeros entrenamientos libres y nos cuenta en exclusiva sus primeras impresiones del circuito.

La entrevista de ElDesmarque con Fernando Alonso

¿Qué tal esa primera toma de contacto con el circuito y, sobre todo, con el coche después de Monza?: “Sí, la verdad es que mira, acabamos de bajarnos ahora y bien. Siempre emocionante cuando conoces un circuito por primera vez, desde el... del simulador a a la vida real siempre cambian muchas cosas. Sobre todo, la sensación de peligro, ¿no? Que en el simulador puedes darle a escape y vuelves a empezar la vuelta, y aquí, sin embargo, pues los muros están cerca, así que... Que bueno, un poquito más de adrenalina. Algunos baches que tenemos que... que ver por dónde por dónde evitarlos un poco, sobre todo frenando para la 5, en la monumental también, que el que el coche rebota un poco ah cuando lo comprimes ahí a mitad de curva. Pero bueno, en general buena primera toma de contacto”.

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Háblame un poquito de casa, de Madrid, de la gente. ¿Eres consciente de que probablemente sin Fernando Alonso no hubiera habido nunca otro Gran Premio en Madrid? Es tu culpa, vamos, que es tu responsabilidad también: “No lo pienso, pero bueno, sí que algo de... algo de culpa tendremos, ¿no? Porque primero fue Barcelona, luego fue Valencia, ahora es Madrid. José Vicente de los Mozos, Luis García Abad, los que son encargados del circuito es la gente que estaba conmigo en Renault. Así que supongo que si no hubiese existido ese Renault nunca les hubiese entrado el gusanillo de la Fórmula 1”.

Los planes de futuro del asturiano

Sabes lo que quiere toda esa gente, ¿no? Que te quedes. ¿Cuándo lo dices?: “No lo sé. Tengo que todavía pensarlo y hablarlo. Tengo alguna reunión y alguna cena con el equipo este fin de semana y la semana que viene y a ver qué pasa.”

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¿Se va en la dirección que a ti te gustaría que se fuese?: “Sí, o sea el mayor problema fue empezar con el pie cambiado, ¿no? Cuando empiezas un nuevo reglamento y empiezas tan atrás, luego cuesta mucho recuperar y ponerte al día. Así que esperaba quizás mucho más de este 2026. Con la nueva reglamentación, dar un paso adelante y entrar con el pie correcto”.

La última ya, directa. Si te prometen que el año que viene vas a tener un coche competitivo, ¿firmas así, con los ojos cerrados?: “Bueno, no les creería porque (risas) después de veintipico años en Fórmula 1 las promesas de agosto y septiembre... Aquí, en todos los equipos, si le preguntas a cualquiera, a Cadillac, te van a decir que el año que viene van a ir mucho mejor. Creo que es más una cuestión de feeling, de los viajes, de otros proyectos deportivos que también tengo en la mente que quiero hacer y ver qué pasa”.