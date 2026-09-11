Primer accidente en el Madring en su día de estreno: un aviso a los pilotos de la dificultad del circuito

Fran Duarte Madrid, 11 SEP 2026 - 13:05h.

El circuito de Madring es uno de los más peligrosos del campeonato y en su día de estreno ya ha demostrado a los pilotos que no pueden cometer ni el más mínimo error

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El Gran Premio de España en Madrid ya es una realidad. El circuito del Madring se estrena por todo lo alto con los libres de la Fórmula 1, pero justo antes ya ha habido un primer aviso a todos los pilotos de que cualquier error puede salir muy caro. El primer accidente en el Madring ha llegado en la F2 después de que Tasanpol Intharphuvasak se fuese contra la barrera en la curva 19. Por fortuna, el piloto tailandés ha podido salir ileso antes de que su monoplaza se incendiase.

El piloto de ART perdió el control de su vehículo justo en la curva 19 y acabó estrellándose contra el muro con un impacto que provocó que el monoplaza se viese envuelto en llamas rápidamente. Tasanpol ha conseguido salir por su propio pie tras el accidente y ya se encontraba detrás de las barreras cuando ha aparecido el incendio provocando la bandera roja. No ha sido la única salida de pista de la mañana porque Laurens van Hoepen también terminó el entrenamiento libre contra la barrera, aunque con muy pocos daños. Una prueba indiscutible de la dificultad que entraña este nuevo circuito.

El Madring, uno de los circuitos más peligrosos de la Fórmula 1

De hecho, los pilotos de Formula 1 ya avisaron el jueves de que no iba a ser nada sencillo este nuevo recorrido y que tendrían que poner todos sus sentidos en alerta mientras pilotasen en el Madring. Hasta los pilotos de Mercedes, la escudería líder del campeonato esta temporada, se sorprendieron por la complejidad del circuito. “Cuando vi que la F3 tuvo 20 banderas rojas durante la prueba aquí me sorprendí”, confesó George Russel en las entrevistas previas al Gran Premio de España. “Madring es una locura, una de las pistas más peligrosas del calendario”, avisaba el piloto británico. Algo similar a lo que dijo su compañero y líder del campeonato, Kimi Antonelli. “Es un circuito complicado, no hay margen de error”.

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“Por la forma en que han colocado las barreras y el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente”, confesaba también Carlos Sainz sobre el nuevo circuito en su ciudad natal. “Está claro que es un circuito muy difícil. Es una mezcla entre Jeddah, Bakú y Macao”, aseguró el madrileño.

Ahora, tras el accidente de Tasanpol en Formula 2, los pilotos saben que deben tomar todas las precauciones posibles y estar muy concentrados para no cometer ningún error que les pueda salir caro.