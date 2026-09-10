David Torres 10 SEP 2026 - 14:22h.

"Todos dependemos de los resultados. Esto va de que el Valencia CF compita"

La ley del fútbol y el margen para Carlos Corberán en el Valencia CF: Septiembre lo decide todo

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ValenciaEl Valencia CF afronta en Sevilla una nueva prueba de fuego después de un inicio de temporada que ha disparado las dudas alrededor del equipo y de Carlos Corberán. La contundente derrota ante el Barcelona, unida a un arranque con un solo gol a favor en las cuatro primeras jornadas, ha colocado al técnico valencianista en el centro del debate. La crisis de resultados del Valencia CF llega a un partido en el que cualquier tropiezo volverá a alimentar las dudas sobre su figura.

En la previa del Sevilla-Valencia CF, Corberán ha comparecido ante los medios para analizar el momento de su equipo, explicar qué espera del encuentro y responder a las cuestiones que rodean a su plantilla. El técnico también ha tenido que abordar las consecuencias de la goleada del Barcelona, el estado de los jugadores tocados y las posibles soluciones para un equipo que necesita reaccionar. Corberán ya prepara cambios para el Sevilla-Valencia.

Carlos Corberán y el apoyo de la plantilla y de Gourlay

La visita al Sánchez-Pizjuán se presenta así como otro examen para el Valencia CF y para su entrenador. Corberán analiza el partido, el momento del vestuario y las claves para intentar que el equipo deje atrás la imagen ofrecida ante el Barça.

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Si mañana el Valencia cae de forma abultada en Sevilla, ¿teme por su destitución?

Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el Valencia haga un gran partido mañana. Estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla.

A partir de ahí, en la vida nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. De mí dependía cuando llegué al Valencia venir y dar lo mejor de mí en una situación posiblemente de las históricamente más complicadas del Valencia. Lo que hice fue dejarme la vida para que el Valencia cumpliera el objetivo que se me pidió.

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La temporada pasada fue una temporada de cambios porque perdimos a Mamardashvili, que se fue a Liverpool, a Mosquera, que fue al Arsenal, o a Barrenechea, que fue al Benfica. Después de venir de una situación complicada, perder futbolistas no es lo ideal.

Esta temporada iniciamos un nuevo reto con los objetivos que tenemos y no hemos iniciado bien, en un calendario exigente donde hemos jugado tres partidos en una semana y después contra el Barcelona. Es verdad que en ese inicio ha habido dos partidos, empezando por el de Riazor contra el Deportivo, en los que no dimos la imagen competitiva que como equipo queremos dar.

Luego, la derrota contra el Barcelona fue dura porque fue una derrota abultada donde tampoco conseguimos competir contra un nivel, un rival que tiene un nivel que está superando también por goleadas a otros rivales. No logramos demostrar en el campo aquello que, independientemente del resultado, sabemos que podemos dar.

Así que ahora vamos con la mentalidad de demostrar nuestro nivel, competir en Sevilla y hacer al cien por cien lo que depende de nosotros.

"Todos dependemos de los resultados. Esto va de que el Valencia CF compita"

El otro día llamó la atención que el portero golpeara en largo y que ni la primera jugada ni el segundo duelo los ganara el Valencia. ¿Hasta qué punto es achacable al entrenador y hasta qué punto a los jugadores?

Al entrenador.

¿Todo es responsabilidad del entrenador?

Todo.

El Barcelona marcó cinco goles en Mestalla y el Valencia solo hizo siete faltas, una en la primera parte. ¿También es responsabilidad del entrenador?

Hay momentos en los partidos donde incluso cuando tú quieres hacer algo, no sucede. Recuerdo una acción en la primera parte donde Maffeo intenta cortarla en una transición y no conseguimos falta. Felipe intenta cortarla, no consigue falta. Hay momentos donde el jugador rival encuentra soluciones incluso en acciones donde tú ves que solamente te queda la falta para poder resolver una acción de juego.

Es así. Por eso tienen el nivel que tienen esos jugadores.

una periodista afirmó que desde dentro le habían dicho que hay jugadores que literalmente le odian. ¿Cree que de verdad los jugadores están de su lado?

Pues mira, las preguntas serían siempre a lo mejor preguntarle a los jugadores, que son los que se supone que me odian. Pero yo, al final, valoro hechos y es lo que veo.

Yo veo al equipo entrenar cada día. Veo las ganas que tienen de revertir que las cosas no funcionen.

¿Y qué opinión le merece lo que ha dicho Carmelo del Pozo (hizo una entrevista en À Punt diciendo que todas las decisiones contaban con su OK?

Las opiniones desde dentro tienen un crédito. Las opiniones cuando se está desde fuera, para mí, son opiniones sesgadas y quedan en opiniones. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno repite muchas veces algo, aunque no tenga veracidad, acaba pareciendo que es verdad.

Yo veo una plantilla comprometida con hechos y continuamente en el día a día.

Yo veo una plantilla que quiere revertir la situación. Todos los jugadores del Valencia que han tenido un 0,1 por ciento de opción de poder viajar mañana a Sevilla lo han intentado.

¿Siente el respaldo del club?

Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas, pero también está claro que en los clubes dependemos todos de los resultados. Tenemos que ganar partidos.

Todos los que formamos parte del Valencia tenemos la misma responsabilidad. Nuestro trabajo va de sacar resultados, de que el Valencia compita y de que ganemos partidos.

Por lo tanto, no dejo mi responsabilidad a un lado. Sé cuál es mi trabajo, por el que vine a Valencia, por lo que hemos conseguido y hay que seguir consiguiéndolo.

Rubén Baraja dijo en su momento aquello de "si el barco se hunde, yo me hundo con él". ¿Usted también piensa que si el barco se hunde, se hundirá con él o que tendrá que ser destituido?

Mira, yo el primer año llegué al Valencia, me dejé la vida cada día con el equipo y cumplimos el objetivo.

El segundo año en el Valencia me dejé cada día la vida y el equipo consiguió el objetivo.

Y este año llevamos cuatro partidos. Lo que hará Corberán es dejarse la vida en cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.

¿Fichajes en el mercado de jugadores libres?

Sadiq tiene una lesión de más o menos larga duración. El mercado está cerrado. ¿Descartan totalmente acudir al mercado de jugadores libres para suplir esa baja o confía en los futbolistas de la cantera?

Yo me centro en los jugadores que tengo y en buscar la forma de sacar el mayor rendimiento como equipo.

Por lo tanto, delanteros tenemos a Umar Sadiq, Danjuma y es verdad que Aymar está también en dinámica del primer equipo. Mañana viene convocado porque es un chico joven que también ilusiona por las capacidades que tiene. Así que el futuro no se sabe.

¿Qué protagonismo tendrán los canteranos esta temporada?

El presente es este. El presente es que mañana Aymar está convocado con el primer equipo, que otro canterano ya estaba convocado con el primer equipo y el otro día ya jugó.

También hay opciones importantes de mañana de volver a repetir esa titularidad. Panach está con el primer equipo, Íker Córdoba está con el primer equipo, Kike también está con el primer equipo. Es decir, hay un amplio número de jugadores del filial que están en dinámica del primer equipo.

¿La afición tiene motivos para estar irritada con la situación?

Por supuesto que los tiene.

La afición del Valencia quiere ganar y cuando el Valencia no gana partidos debe estar irritada. Nosotros tenemos que aceptar esa crítica como parte de nuestra responsabilidad profesional, de la misma forma que nuestra responsabilidad profesional nos lleva a dar lo mejor de nosotros para dar la vuelta a la situación

Luis García ha dicho que espera un Valencia "con el cuchillo entre los dientes". ¿Es gratificante que un compañero de profesión tenga ese respeto por su equipo? ¿Cómo ve al Sevilla?

La verdad es que han empezado muy bien la Liga. Te diría que han empezado de la misma forma que acabaron la temporada pasada, porque ya con la llegada de Luis el equipo consiguió una dinámica en una situación complicada. Lograron revertir una situación que era realmente delicada para ellos.

Han empezado el año y han hecho un verano, para mí, muy intenso. Un club que ha tenido que reajustar muchas cosas, ha hecho un buen trabajo y de ahí viene un buen inicio para mí de temporada.

Por lo tanto, soy muy consciente del nivel del rival y de lo exigente que va a ser el partido de mañana y tengo muchas ganas de que nosotros también demos una mejor imagen que en los últimos dos partidos o una mejor imagen que en la última salida.

¿Está contento con la plantilla que tiene y considera que con esta plantilla puede sacar un rendimiento similar al de la segunda vuelta de la temporada pasada?

No voy a enmascarar en absoluto el resultado conseguido por el equipo, pero he dicho también que confío en la capacidad competitiva de la plantilla.

Una plantilla que a día de hoy está mermada por ausencias, pero estoy convencidísimo de que con la recuperación de esos futbolistas el nivel competitivo de esta plantilla va a aumentar.

Una plantilla que a día de hoy está mermada por ausencias, pero estoy convencidísimo de que con la recuperación de esos futbolistas el nivel competitivo de esta plantilla va a aumentar. mitele.es

Entiendo que llevas un punto de cuatro partidos, te ves el último en la clasificación. La clasificación te dice hechos verdaderos. De la misma forma también te dice que hemos jugado solo cuatro partidos. Estoy convencido de que va a ser cuestión de tiempo que el Valencia pueda contar con efectivos y aumente, y mucho, la capacidad competitiva del equipo.

El Sánchez-Pizjuán es un campo especial para usted. ¿Cómo recuerda aquel primer desplazamiento como entrenador del Valencia y cómo ve la situación actual respecto a entonces?

A nivel de cómo estaba ese momento, la palabra fácil no lo describía. Llegamos, no sé si con 12 puntos, faltando dos partidos, el Real Madrid y el Sevilla, para completar aquella primera vuelta.

Lo que sí que veía en aquel momento era un equipo que tenía muchas ganas de dar la vuelta a la situación, idénticamente a las ganas que veo ahora en la plantilla. Incluso en aquel campo, donde una última acción nos privó de aquellos tres puntos, el equipo no se hundió, siguió y consiguió lo que todos queríamos conseguir. Era complicado, pero el compromiso y la unión de todos nos permitió conseguirlo. Entonces, de todo lo vivido se aprende. Todo hay que recogerlo y llevarlo para mirar hacia adelante.

"Entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas. Te diría que esas cuatro palabras definen cómo me siento"

Se está hablando mucho de las palabras, de la afición y de los hechos. ¿Cómo está Carlos Corberán después de los pitos de Mestalla? ¿Le afecta la situación? ¿Se ve con fuerzas para revertirla?

Entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas. Te diría que esas cuatro palabras definen cómo me siento. Estoy convencidísimo de que somos capaces de más y de que con la llegada de nuevos jugadores el equipo va a ser más fuerte. Eso transmite ilusión. Pero entiendo que esa ilusión también tiene que hacerse con hechos. Sobre todo, sobre el entrenador que soy yo. Así que tengo ganas de revertir eso y de que la afición vea una imagen diferente del equipo y pueda compartir con ellos la ilusión que yo también tengo.

¿Cómo está Harvey Elliott? ¿Está para jugar 90 minutos?

Es difícil decirte cómo está Elliott porque es verdad que su pretemporada no ha sido la pretemporada típica, sino más atípica. Su fichaje llega en ese último día de mercado y el otro día tuvo sus primeros minutos.

Para mí, Elliott me parece un jugador diferencial. Es un jugador que físicamente ya se acerca a su nivel físico. Está más cerca cada día de su nivel físico y es un jugador con unas capacidades que creo que la afición del Valencia va a disfrutar muchísimo.

Tiene capacidades muy, muy buenas.

¿Cómo se consigue revertir una situación como la actual después de las derrotas ante el Deportivo y el Barcelona?

Para mí hay una cosa: si uno espera a ganar un partido para recuperar la confianza, está esperando algo que no depende de ti.

Pienso que hay que tener mucha confianza y mucha exigencia para conseguir un partido.

Así que no hay que postergar adquirir confianza a la victoria. Hay que trabajar la confianza antes, sabiendo que confiar en que cuando me exijo y doy lo mejor de mí, las cosas están mucho más cerca de llegar.

Esa es la actitud con la que tenemos que ir mañana al Sánchez-Pizjuán.