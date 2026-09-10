Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 12:35h.

El central, además de estar expulsado, ha sufrido una pequeña lesión y el entrenador ha querido tener ese gesto con su futbolista

García Plaza valora un cambio de sistema: "Sé que a algunos los voy a tener que cambiar"

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Luis García Plaza ha querido arropar públicamente a Sangante. El entrenador ha expresado su desacuerdo con la expulsión del central, aunque la acepta, y sí que espera que a partir de ahora todas las decisiones sean las mismas cada vez que ocurra una jugada similar. Sea como fuere, lo más llamativo de su comparecencia ha sido su apoyo al central, que no está teniendo buena suerte en este inicio de curso. El exjugador de Le Havre tuvo un error grosero en el estreno contra el Rayo Vallecano, fue expulsado ante el Espanyol y para colmo ahora ha caído lesionado. Un cúmulo de infortunios que nada tiene que ver con su trabajo diario, el cual ha querido destacar el entrenador del Sevilla FC.

"Le mando un abrazo grande a Sangante, es un chaval con una dedicación y actitud plena, está teniendo mala suerte. Primero la jugada del primer día (contra el Rayo) y después la roja, que hay que aceptar que lo es. Ellos han dicho que cuando un jugador toca la pelota ahora y continúa y arrolla al jugador es roja, bueno pues que sea así siempre. Pero también en el centro del campo. Yo creía que no era así, nos han dicho que es así, pues que sea así siempre. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando te tires al balón para después no contactar con nadie, porque si no va a ser falta siempre. Le mando un abrazo porque le ha pasado eso y encima ahora se lesiona. Está sufriendo. Es un chico que nos va a dar muchas alegrías, le quiero mandar públicamente un abrazo porque le he visto un poco decaído, es normal que le pasen esas cosas y luego la lesión", decía García Plaza en su comparecencia de prensa.

Según comentó el Sevilla FC a través de su página web, Sangante sufre un "esguince leve en su tobillo derecho" producido en el RCD Stadium, apuntando que su reincorporación a la dinámica grupal queda "pendiente de evolución". En cualquier caso, y aunque no vaya a jugar contra el Valencia, el tiempo de baja no debe extenderse más de dos semanas al tratarse de un problema leve.