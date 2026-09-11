David Torres 11 SEP 2026 - 09:19h.

Vuelve a Sevilla como colista, dónde todo empezó y facilitó la llegada de Luis García Plaza

Carlos Corberán: "Debes preguntar a los jugadores sobre si me odian, pero yo veo una plantilla comprometida"

Compartir







Valencia“Me siento entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas y que la afición vea una imagen diferente del equipo”, decía Carlos Corberán este jueves en la previa del Sevilla-Valencia CF (21 horas) que, sí o sí, para él tendrá un color especial. Y es que, el Sánchez Pizjuán es un campo especial para él. Lo fue en el pasado y lo será este viernes pase lo que pase.

Colista, sin conocer la victoria, sonrojado por el Barcelona en Mestalla, el Valencia CF de Corberán está sumido en una situación delicada, con el ambiente enrarecido y la afición sin paciencia. Año tras año el conjunto valenciano, no hace mucho aspirante a éxitos, asume su decadencia y su puja por la permanencia. Último, abre la quinta jornada contra el Sevilla, el viernes, en un duelo entre dos históricos venidos a menos. Necesita la victoria el conjunto de Carlos Corberán, con la amenaza del cese permanentemente alrededor.

PUEDE INTERESARTE La enésima revolución del Valencia CF ha durado 20 meses: Vuelta a Sevilla como colista

Un campo especial para Carlos Corberán

El Sánchez-Pizjuán es un campo especial para él. Allí vivió su primer desplazamiento como entrenador del Valencia. Como ahora, viajó como colista y como ahora, recuerda que "la palabra fácil no describía su panorama. Llegamos, no sé si con 12 puntos, faltando dos partidos, el Real Madrid y el Sevilla, para completar aquella primera vuelta".

"Lo que sí que veía Corberán en aquel momento era un equipo que tenía muchas ganas de dar la vuelta a la situación, idénticamente a las ganas que veo ahora en la plantilla", explicaba. "Incluso en aquel campo, donde una última acción nos privó de aquellos tres puntos, el equipo no se hundió, siguió y consiguió lo que todos queríamos conseguir. Era complicado, pero el compromiso y la unión de todos nos permitió conseguirlo. Entonces, de todo lo vivido se aprende. Todo hay que recogerlo y llevarlo para mirar hacia adelante", reflexionaba en voz alta en la previa.

Ahora, pero al comienzo de LALIGA, no van mejor las cosas para un técnico cuestionado que esta noche apostará por un once con cambios para sumar su primera victoria y seguir respirando contra

García Plaza llegó gracias a Carlos Corberán

Es curioso, pero Corberán llega a Sevilla cuestionado cuando en su última visita él fue el verdugo de García Pimienta. "Al Valencia le considero un gran club y que viene con el cuchillo entre los dientes. Que nadie olvide que en los últimos cuatro años ha empatado y ganado dos veces aquí. Incluso una de esas hizo que viniera yo. Hay que tener cuidado. Nosotros somos el Sevilla y ellos son el Valencia. Hay jugadores de mucho nivel”, decía el técnico sevillista este jueves.

Ahora puede devolverle el 'favor' o ajusticiarlo.