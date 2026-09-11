David Torres 11 SEP 2026 - 20:49h.

El argentino intentó llegar a tiempo para estar ante el Sevilla

Alineaciones confirmadas del Sevilla FC y el Valencia CF en la jornada 5 de LALIGA

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SevillaGuido Rodríguez no podrá ayudar al Valencia CF sobre el césped del Sánchez-Pizjuán, pero sí ha querido hacerlo desde fuera. El centrocampista argentino ha viajado con el equipo a Sevilla pese a no estar disponible para jugar, un gesto que refleja su implicación con el grupo en un momento especialmente complicado para los de Carlos Corberán. Guido quiso estar y no se lo perdió.

El campeón del mundo intentó llegar a tiempo para el partido, pero finalmente no ha recibido el alta médica y se ha quedado fuera de una convocatoria marcada por las numerosas bajas. El propio Valencia CF confirmó su ausencia en la lista de convocados para visitar al Sevilla, aunque Guido decidió viajar igualmente para estar junto a sus compañeros.

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Corberán ya destacó su implicación

La actitud del argentino no sorprende a Carlos Corberán. El técnico ya explicó en la previa hasta qué punto Guido estaba intentando recuperarse para poder ayudar al equipo. En la rueda de prensa previa al Sevilla-Valencia CF dejó una declaración que resume perfectamente el compromiso del centrocampista: "Guido se ha forzado a entrenar porque quiere estar mañana, pero el tiempo que ha pasado no permite que tenga el alta, pero incluso él está dispuesto a jugar así. Pero no lo voy a permitir porque me importa que se recuperen y que la plantilla gane efectivos".

Corberán prefirió entonces proteger al futbolista antes que asumir un riesgo innecesario. Guido había trabajado para intentar llegar al encuentro, pero el tiempo de recuperación no le permitía disponer del alta médica. Ahora ha dado un paso más. Aunque sabe que no puede jugar, ha querido estar con el vestuario en una cita importante para un Valencia CF que llega al partido obligado a reaccionar tras sumar solo un punto en las cuatro primeras jornadas. El argentino intentó llegar a tiempo para estar ante el Sevilla, pero no tiene el alta médica y ha querido acompañar al equipo en el Sánchez-Pizjuán.

Desde la banda se mostró muy activo en todo momento. Hablando con sus compañeros, dando instrucciones incluso durante el calentamiento. Sin duda, una prueba evidente de su imprenta sobre el vestuario che.

Un capitán desde fuera y desde dentro

Guido es uno de los pesos pesados del vestuario y su presencia en Sevilla, pese a no poder participar, tiene un significado especial. El Valencia afronta el encuentro con una enfermería repleta y Corberán ha tenido que completar la convocatoria con varios jugadores del filial. El argentino no podrá ponerse las botas ni ayudar sobre el césped, pero ha querido viajar, estar cerca de sus compañeros y vivir junto al equipo un partido en el que el Valencia necesita reaccionar.

Un gesto de capitán que explica por qué el vestuario lo eligió como segundo capitán por detrás de Gayà.