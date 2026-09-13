David Torres 13 SEP 2026 - 09:09h.

La plantilla del Valencia CF debe conjurarse para salir del pozo al margen de lo que pase con Corberán y Gourlay

La Curva Nord convoca una nueva protesta en Mestalla ante la Real Sociedad

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ValenciaEl Valencia CF vive pendiente de Singapur, pero hasta que nada o algo suceda, el vestuario y el cuerpo técnico (al menos de cara al exterior) tienen claro que no puede esperar a las decisiones de Meriton. A falta de conocer qué ocurrirá con Carlos Corberán y Ron Gourlay, el equipo ya sabe que con ellos o sin ellos, Vitoria es el deadline, la última tabla de salvación para cambiar una dinámica que ha colocado al equipo colista. En Paterna, Corberán sigue trabajando con normalidad a la espera de Singapur, mientras el entrenador ya ha dejado claro que mantiene la confianza pese a la situación. Lo dice convencido aunqu es consciente que su futuro ya no depende sólo de los resultados, sino de lo que cuesta su finiquito y de lo que Peter Lim decida hacer con él y con su valedor: Ron Gourlay.

Tras la debacle de Sevilla, el margen se ha reducido al mínimo. Corberán sabe que ya no sirven las explicaciones y lo reconoció después del desastre del Sánchez-Pizjuán: "La afición ahora no busca palabras, busca hechos. Tenemos que dar todo lo que tenemos en Vitoria para cambiar esta dinámica".

El Valencia ha igualado su peor arranque histórico con un punto de quince posibles y un solo gol en las cinco primeras jornadas, un inicio que le deja colista, vuelve a situar al equipo en la pelea por la permanencia y coloca al técnico Carlos Corberán en una posición cada vez más delicada mientras crecen las lesiones y el desencuentro con la afición.

El vestuario sabe que sólo lo salva una reacción inmediata

Pero el vestuario sabe que, al margen de las decisiones de Peter Lim sobre Corberán o/y Gourlay, a ellos sólo les queda poner Vitoria en el punto de mira pues también son el centro de las iras de una afición que ha sido citada a vaciar Mestalla el domingo ante la Real Sociedad.

El mensaje ha empezado a sonar de la boca de los futbolistas. Pepelu fue contundente: "Hay que levantarse rápido porque el martes hay otro partido. Sabemos de la situación y hay que dar pocas explicaciones, la gente quiere ver hechos dentro del campo.".

También Gayà puso el foco en la responsabilidad de la plantilla: "Lo tenemos que sacar nosotros, hemos sacado muchas situaciones y toca hacerlo otra vez. Son cinco jornadas y lo bueno es que el martes hay otro partido". El capitán ya había zanjado el debate sobre Rodri y respaldado al entrenador:

Maffeo elevó todavía más el tono y pidió "poner los huevos sobre la mesa" y dar un puñetazo para revertir la situación. El lateral lo tiene claro: "Yo soy el primero que los entiendo, que al final somos los que somos, que al final de temporada, si quieren, nos reunimos todos y nos mandan todos a la mierda, así de claro, y nos pegan de hostias, pero que ahora estemos todos juntos, porque el bien nuestro es el bien suyo".

Mientras Singapur decide sobre el futuro del proyecto, LALIGA sigue. Y el martes toca un partido que el propio vestuario interpreta como una final. Un triunfo puede cambiar el escenario; una nueva derrota puede precipitar decisiones con el cuerpo técnico y el proyecto y encender aún más los ánimos de una hinchada que ya no pasa ni una a nadie y no salva a nadie. Vitoria es el deadline de todos.