David Torres 11 SEP 2026 - 23:18h.

"La gente está cansada de explicaciones"

El uno por uno y las notas del Valencia CF ante el Sevilla: otra vez suspenso generalizado

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SevillaTras la nueva derrota del Valencia CF, Pepe­lu puso voz al vestuario después de un partido que deja al equipo colista y todavía sin conocer la victoria en LaLiga. El jugador valencianista reconoció que el equipo está "fastidiado", pero rechazó esconderse detrás de las explicaciones y señaló el único camino posible para salir del pozo: ganar partidos.

El centrocampista, en declaraciones a DAZN, fue claro y contundente

No está siendo un inicio nada fácil.

No, la verdad que no. Ya son varios partidos que no nos están saliendo las cosas. Hoy hemos intentado cambiar de sistema, pero otra vez los detalles, el balón parado, nos penaliza. Pero bueno, la verdad es que la segunda parte no hemos estado bien, hay que reconocerlo. Y nada, nos toca ser positivos. Ya he vivido este tipo de situaciones en Valencia y estoy convencido de que las volveremos a sacar.

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Al final, cero victorias, hoy otra derrota más. ¿Qué explicación le dais? ¿Qué está pasando?

¿Explicación? La gente está cansada de explicaciones. No valen explicaciones. La gente se cansa cuando la realidad... La única explicación que hay es salir a Vitoria e intentar ganar.

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¿Creéis que hace falta algo más dentro del vestuario? ¿Cómo estáis? Hay que hacer algo para revertir esta situación, algún cambio.

El vestuario está fastidiado, la verdad, pero somos conscientes todos los que estamos ahí dentro. Somos los que tenemos que revertir la situación, no tiene que venir nadie a salvarla. Ya lo hemos hablado. Somos conscientes de que tenemos que estar juntos y unidos porque en estas situaciones complicadas así se requiere. Y, como te digo, estoy positivo. Vamos a intentar levantar el vestuario porque el martes tenemos otro partido.

Veíamos las caras de los aficionados del Valencia, muchos de ellos desplazados hasta aquí una vez más. ¿Qué se les sigue diciendo con ese positivismo?

Como te digo, a la gente hay que decirle poco, porque ellos siempre nos dan. Entiendo que estén cansados de la situación. No hay que engañarles, es la realidad. Yo creo que las palabras ya no valen. Porque podemos hablar, pero no sirve de nada si dentro del campo no sacamos resultados y, como te digo, la mejor manera de sacarlo es ganando partidos.