Basilio García Sevilla, 11 SEP 2026 - 22:18h.

El capitán valencianista pisó al belga, pero el árbitro no estimó que fuera sancionable

El CTA tira del argumento de la "causa-efecto" y afirma que la roja a Sangante está bien sacada

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Nada más comenzar el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, polémica al canto. Como viene siendo habitual en los partidos del Sevilla FC desde que comenzó la temporada, los arbitrajes están ocupando la primera plana mediática, con decisiones que buena parte del sevillismo no entiende. El duelo ante el Valencia CF de este viernes no iba a cambiar la dinámica.

No se habían cumplido los diez primeros minutos de partido cuando llegó la primera jugada polémica. En una pelota que le cayó a Lucas Stassin en el área de Dimitrievski, el belga recortó a José Luis Gayá, que se comió el engaño y pisó en el pie de apoyo al delantero sevillista. Stassin cayó al suelo pidiendo penalti, pero Busquets Ferrer no lo estimó en primera instancia.

El balear consultó por el pinganillo con la sala de videoarbitraje, pero Carlos del Cerro Grande no le llamó a revisarla a pesar de la insistencia de los jugadores del Sevilla en general y de Gabriel Suazo, capitán, en particular. Tras varios segundos de consulta, reanudó el juego con un saque de banda. El árbitro madrileño encargado del VAR es uno de los que peores recuerdos trae a la parroquia sevillista desde hace muchos años, y su designación ya causó recelos en las horas previas al partido.

Más polémicas

Se trata de la enésima polémica en un partido del Sevilla en lo que va de temporada. En apenas cinco jornadas ya se han elevado las quejas por acciones como un posible penalti a Kike Salas ante el Atlético de Madrid o la tarjeta roja que vio Arouna Sangante el pasado domingo en el RCDE Stadium.

Por el contrario, también fue muy polémica la tarjeta roja que vio Yuri Berchiche nada más comenzar el partido ante el Athletic Club en San Mamés y que allanó la victoria de los de Luis García Plazae tierras vascas.