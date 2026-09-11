El uno por uno y las notas del Valencia CF ante el Sevilla: otra vez suspenso generalizado

David Torres 11 SEP 2026 - 23:05h.

El drama médico en el Valencia CF que no cesa: se lesiona Tárrega y ya van diez lesionados

El Valencia CF muere con un tiro a puerta y un pésimo partido

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Sevilla FC en el partido correspondiente a la jornada 5 de LALIGA EA Sports. Los de Carlos Corberán, que perdieron a otro jugador tras la lesión de César Tárrega,

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [5]: Tuvo un par de intervenciones fundamentales, en especial una en el 49 al remate de Kike Salas.

Gayà [4]: El capitán volvió al once titular. Se desgañitó pidiendo intensidad a sus compañeros. Acabó con calambres. Le dio empaque a la defensa pero tampoco es suficiente. En el

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Tárrega [5]: Lejos de amilanarse, se mantuvo en el once. Aguantó 20 minutos antes de convertirse en la novena baja del equipo. Otra lesión muscular en defensa. Sigue el drama y la plaga.

Pepelu [5]: Ya no sólo es un central más en una línea de tres, también cuando la línea es de cuatro, el de Denia se mantiene en esa zona. Mantuvoel tipo.

Arnau Martínez [5]: El catalán ya jugó como lateral derecho puro. Cumplió en la zaga pero apenas se prodigó en ataque

Dieng [3]: De lo más potable del equipo ante el Barça, se mantuvo en el once titular. Con el balón sufre, sin él lucha. En el gol de Juan Iglesias falló en la marca.

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Ugrinic [3]: Peleó y corrió pero sin demasiada eficacia. Nada destacable

Otorbi [6]: Se mantiene en el once titular. Buen trabajo el del canterano, tanto en defensa como en ataque. Tuvo una gran ocasión para marcar. Estrelló el balón en el 77.

Javi Guerra [4]: El de Gilet estuvo más participativo que en partidos anteriores y el equipo lo agradeció. Filtró algunos pases más que interesantes pero necesita más futbolistas por delante. Se fue apagando y desapareciendo hasta acabar sustituido.

Sato [3]: Amonestado por una falta que cometió dejando el brazo. Apenas se dejó ver en ataque, destacó más ayudando en defensa.

Danjuma [3]: Tuvo una grandísima oportunidad en los últimos compases del partido pero Odysseas se la sacó con clase.

También jugaron:

Íker Córdoba [4]: Salió por César Tárrega en el minuto 24. Cumplió

Harvey Elliott [4]: Salió por Sato en el minuto 61. Detalles

Pablo Maffeo [5]: Salió por Arnau Martínez en el minuto 61. Muy intenso desde el principio. Amonestado.

Jesús Vázquez [4]: Salió por Gayà en el minuto 81. Nada relevante

Hugo Duro [4]: Salió por Javi Guerra en el minuto 81. ¿Llegó a tocar el balón?

El entrenador:

Carlos Corberán [4]: De inicio apostó por un once titular con novedades obligadas tras la debacle ante el FC Barcelona. Nueva revolución de Carlos Corberán, que vuelve a su clásico 1-4-4-2 con infinidad de novedades en su once titular. En la zaga regresa Ugrinictán Gayà, así como César Tarrega. Pepelu sube a la medular, su puesto natural y repite David Otorbi en el costado derecho. Arriba, Sato regresa a la titularidad, secundando junto a Javi Guerra a Arnaut Danjuma en ataque. El suizo Filip Ugrinic será el cerebro del equipo.

El primer cambio fue obligado por la lesión de Tárrega. Ya en la segunda mitad, apostó por Harvey Elliott y Pablo Maffeo en el 61 por Sato (desaparecido en ataque) y Arnau Martínez.

Jesús Vázquez salió por Gayà y Hugo Duro por Javi Guerra en el minuto 81, ya con 1-0 en el marcador.