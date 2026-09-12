David Torres 12 SEP 2026 - 00:00h.

"Sí, lo de Rodri está zanjado. Es una conversación privada"

Iglesias deja en capilla a Corberán y al proyecto: el peor Valencia CF de todos los tiempos (1-0)

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José Luis Gayà, tras una derrota durísima en Sevilla (1-0) que deja al equipo colista, con un solo punto de 15 posibles y sin conocer todavía la victoria, dio la cara. El capitán valencianista reconoció que el vestuario está "jodido" y admitió que el equipo volvió a quedarse sin argumentos ofensivos en una segunda parte en la que el conjunto hispalense se impuso en intensidad, segundas jugadas y balón parado. Después de un nuevo golpe que deja al Valencia CF en una situación límite, Gayà fue contundente al ser preguntado por el futuro de Carlos Corberán: "Nosotros estamos a muerte con el entrenador". El capitán pide levantarse y mirar ya al martes, cuando el Valencia visitará al Alavés con la obligación de reaccionar.

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¿Qué lectura hace del partido?

Noche complicada, muy complicada, por cómo ha sido. La primera parte el equipo ha equilibrado la intensidad. Pero en la segunda nos han llevado a su terreno y nos ha costado más dominar. En las segundas jugadas y en el balón parado nos han superado. Nos ha faltado mucho más juego ofensivo.

¿Cómo esta el vestuario?

Estamos jodidos, es la realidad. Al final cuando uno no consigue los resultados está jodido. Somos los primeros que estamos tristes. Nos tenemos que levantar. Lo hemos hecho más veces y el martes hay que morir por este escudo porque representamos a mucha gente.

¿Entendería que se tomara una decisión con el entrenador?

Nosotros estamos a muerte con el entrenador.

¿Teníais ganas de reivindicaros?

Claro que teníamos ganas. Veníamos de dos partidos en los que no habíamos sido nosotros. La imagen de los últimos dos partidos había sido muy mala. Queríamos salir con otra imagen, con otra cara. Ellos no han ido superando en la segunda parte.

¿Lo de Rodri tema zanjado?

Sí. Es una conversación privada y está todo zanjado