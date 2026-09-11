David Torres Valencia, 11 SEP 2026 - 23:35h.

"Me siento un poco responsable por la falta porque, al final el gol, es una falta mía"

Iglesias deja en capilla a Corberán y al proyecto: el peor Valencia CF de todos los tiempos (1-0)

Compartir







Pablo Maffeo puso voz al vestuario del Valencia CF después de otra derrota que deja al equipo colista y al proyecto de Carlos Corberán al borde del abismo. El lateral, protagonista involuntario en el gol de Juan Iglesias al cometer la falta que originó el tanto, asumió su responsabilidad y pidió perdón a la afición y a sus compañeros. Tras la derrota ante el Sevilla que deja al Valencia con un punto de 15 y en el peor inicio de su historia, Maffeo elevó el tono y reclamó una reacción inmediata. "Ahora toca que de verdad los hombres pongamos los huevos sobre la mesa", aseguró antes de mirar ya al martes y al partido ante el Alavés como una auténtica final.

¿Cómo está el vestuario después de esta derrota y de este inicio de temporada?

Jodido por la derrota y por la situación con la que hemos empezado. Pero queda lo bueno de que el martes hay otro partido. Va a ser una guerra, tiene que ser una final para nosotros y tenemos que salir a ganar.

PUEDE INTERESARTE El drama médico en el Valencia CF que no cesa: se lesiona Tárrega y ya van diez lesionados

El equipo lo intentó, quiso, pero otra vez el balón parado os ha penalizado.

Sí. Al final son acciones en las que ellos se han impuesto a balón parado.

Te sientes un poco responsable porque la falta del gol viene de una acción tuya.

Sí, me siento un poco responsable por la falta porque, al final, es una falta mía. Obviamente quiero pedir perdón a todo el mundo, tanto a la afición como a mis compañeros, sobre todo.

¿Puede servir este golpe para aprender y reaccionar?

Espero que nos sirva para mejorar. Al final también hemos tenido nuestras ocasiones y hay que seguir. Esto ha empezado y tenemos que continuar. Los que estamos ahora somos los que tenemos que estar todos juntos. Ya hemos estado en situaciones así y las hemos sacado, así que esta va a ser otra vez.

"Tenemos que estar todos juntos"

Sois vosotros los que tenéis que revertir esta situación para que el aficionado vuelva a ver ganar al Valencia CF.

Sí, obviamente tiene que empezar por nosotros. Si ellos están, para nosotros mucho mejor porque con su ayuda será mucho más fácil. Sé que ahora es hasta injusto pedirles que estén ahí con nosotros y que nos animen.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y las notas del Valencia CF ante el Sevilla: otra vez suspenso generalizado

Pero al final el Valencia es una familia. Tenemos que ser una familia. En las mejores familias a veces hay discusiones.

Entonces, todos juntos. Nosotros los primeros, entrenando más que nunca, cuidándonos más que nunca y siendo más profesionales que nunca. Porque ahora toca que de verdad los hombres pongamos los huevos sobre la mesa y digamos que aquí estamos nosotros para dar un puñetazo y decir: ir a por ello.

El martes llega el Alavés. ¿Es el momento de buscar cuanto antes esa primera victoria?

Sí, obviamente. Si llegamos el martes a Vitoria y ganamos, todo se ve diferente. Ahora hay que pensar en ganar esa final. Va a ser una guerra, tenemos que dejarnos la vida y creo que, obviamente, si todos damos el cien por cien, tenemos equipo para mucho más.