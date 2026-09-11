Iglesias deja en capilla a Corberán y al proyecto: el peor Valencia CF de todos los tiempos (1-0)

El uno por uno y las notas del Valencia CF ante el Sevilla: otra vez suspenso generalizado

El Valencia CF se marcha de Sevilla con un solo punto de 15 posibles y vuelve a firmar uno de los peores arranques de su historia

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Regresar de Sevilla con solo un punto de 15 significa igualar el peor inicio de Liga de la historia del club (99/00 y 24/25) y ya está aquí. Un gol de Juan Iglesias a balón parado, sí, otro más, hace que el proyecto de Carlos Corberán, tutelado por Ron Gourlay y Kiat Lim esté al borde del abismo antes de empezar

El Valencia CF está al borde del abismo, el equipo no va y Carlos Corberán está superado. Un punto de 15 posibles después de cinco jornadas y un gol de Juan Iglesias a balón parado han terminado de incendiar un proyecto que ya llegaba a Sevilla con la soga al cuello. El equipo de Carlos Corberán vuelve a Mestalla sin ganar y con una sensación cada vez más difícil de maquillar: este Valencia no arranca. La derrota ante el Sevilla coloca al conjunto valencianista ante un espejo histórico que duele. Solo en las temporadas 1999/00 y 2024/25 había empezado la Liga con un balance tan pobre tras cinco jornadas. Ahora ese fantasma vuelve a aparecer, pero con un agravante: este equipo estaba llamado a mirar hacia arriba.

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Otra vez el balón parado

El gol de Juan Iglesias volvió a llegar desde una acción a balón parado. Otra vez. El Valencia había convertido este tipo de jugadas en una de sus grandes amenazas durante las últimas temporadas y, lejos de corregirlo, el problema vuelve a aparecer cuando más duele.

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El Sevilla encontró el camino hacia la victoria en una acción que deja al Valencia sin respuesta y con otro partido más en el que la producción ofensiva y la capacidad de reacción vuelven a estar bajo sospecha.

La derrota llega después del 0-5 ante el Barcelona y completa una semana negra. La debacle ante el Barça ya había dejado al Valencia contra las cuerdas, pero en Sevilla tocaba reaccionar. No llegó la reacción.

Corberán, en capilla: el peor Valencia CF de todos los tiempos

Carlos Corberán llegaba al Sánchez-Pizjuán con crédito, pero cada vez con menos margen. El técnico ha defendido durante las últimas semanas que el equipo necesitaba tiempo y efectivos para crecer, pero los resultados empiezan a devorar cualquier argumento futbolístico. Antes del partido, el entrenador insistía en su confianza en el trabajo y en la capacidad de su plantilla. Después de cinco jornadas, el problema es que el Valencia ya no puede esperar indefinidamente. Corberán ya afrontaba Sevilla como una auténtica prueba de fuego, pero el resultado convierte esa prueba en una amenaza directa para su futuro. Un punto de 15. Un solo partido ganado en cinco jornadas no existe porque no hay ninguno, al menos con la diferencia de goles actual.

Y aquí el problema deja de ser exclusivamente el entrenador. Porque Corberán es la cara visible, pero detrás está el proyecto deportivo diseñado bajo la tutela de Ron Gourlay y Kiat Lim.

El Valencia decidió apostar por la continuidad del técnico y por una planificación condicionada por las limitaciones económicas. El mercado dejó algunas posiciones sin reforzar como necesitaba Corberán, y ahora las lesiones han terminado de desnudar la falta de profundidad de la plantilla.

La defensa es el ejemplo más sangrante. Copete, De Haas, Diakhaby y ahora Tárrega han caído lesionados y el Valencia ha terminado recurriendo a Iker Córdoba en Sevilla. El problema médico ya es un drama, pero también es una radiografía de una plantilla que no estaba preparada para soportar semejante golpe.

Y ahora, ¿qué? Todos los estamentos señalados

El Valencia vuelve de Sevilla con un punto de 15, sin conocer la victoria y con la sensación de que cada jornada pesa como una losa. Corberán está en capilla. Pero si el proyecto decide señalar únicamente al entrenador, estará mirando solo una parte del incendio. Porque el técnico puede equivocarse. Los jugadores pueden fallar. Las lesiones pueden reventar la planificación, pero el proyecto entero está tocado: desde el banquillo hasta la presidencia pasando por el cuerpo médico

Pero cinco jornadas después, el Valencia vuelve a estar donde nadie quería verlo: mirando hacia abajo, buscando respuestas y recordando fantasmas que parecían enterrados. Iglesias puso la puntilla. El peor inicio de la historia ya está aquí.