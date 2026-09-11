David Torres 11 SEP 2026 - 23:48h.

"La afición busca hechos, no palabras"

Iglesias deja en capilla a Corberán y al proyecto: el peor Valencia CF de todos los tiempos (1-0)

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SevillaEl Valencia CF afrontaba en el Sánchez-Pizjuán una nueva prueba de fuego para Carlos Corberán, cuestionado después de un inicio de temporada sin victorias y de la dura derrota ante el Barcelona. El técnico ya avisó en la previa de que se sentía "entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas" y que esperaba que el equipo ofreciera una imagen diferente. El Sevilla-Valencia CF ponía a prueba sus palabras y la capacidad de reacción de un equipo que necesitaba cambiar la dinámica y no lo consiguió. El gol a baló parado le hace protagonizar el peor arranque de la historia. Tras el encuentro, Corberán compareció ante los medios para analizar todo lo ocurrido en el Sánchez-Pizjuán, explicar sus decisiones y responder a las preguntas sobre el momento que atraviesa el Valencia y sobre si puede seguir en el cargo. En ese sentido dijo sobre si estaría predispuesto a sentarse con el club y llegar a un acuerdo para rescindir: "Yo no puedo hablar de situaciones que no pasan. Yo he dicho que la situación necesita ser revertida y soy uno de los responsables para poder revertirla. Así que mi trabajo es centrarme en qué hacer para poder hacer ese cambio y esa mejora".

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Además, Carlos Corberán explicó las siguientes cuestiones:

El equipo ha tenido que sobreponerse a cuatro lesiones durante el partido. ¿Cómo valoras ese esfuerzo y qué ha faltado para sacar algo positivo?

El equipo, al final, ha tenido cuatro lesiones y ha tenido que sobreponerse y ser muy resiliente. Pero es verdad que, con el paso de los minutos, hemos ido perdiendo protagonismo y la forma con la que teníamos que lograr dañar al Sevilla, quebrar el partido. Ellos han encontrado en muchos centros y mucho balón parado la opción de dañarnos y, quitando la ocasión de Mestalla, no hemos mostrado suficiente juego ofensivo para haber equilibrado el partido.

Es un gol en toda la temporada, cinco partidos y todavía no llega la victoria. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué está pasando?

Bueno, la verdad es que hoy no hemos conseguido generar, sobre todo en la segunda parte, el volumen ofensivo necesario para haber hecho más daño. No hemos encontrado la forma de crear ocasiones y la consecuencia ha sido que no pudiéramos conseguir el gol.

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Te preguntaba en la previa si sientes que se agotan un poco las oportunidades. ¿Cómo lo estás viviendo personalmente?

Siempre es un dolor cuando uno no consigue darle la victoria o ayudar a la victoria de su equipo. Siempre es con dolor, con pena, pero no queda otra que pensar en el siguiente partido, que viene de inmediato. Ahora mismo esto ya ha pasado, la oportunidad la hemos perdido y tenemos el martes un partido en Vitoria. Tenemos que hacer un mejor partido.

Pepelu decía que las palabras ya no sirven y la afición empieza a preguntarse cuándo llegarán los resultados. ¿Entiendes ese sentimiento?

Claro. La gente, evidentemente, nuestra afición es la que más sufre esta situación. Nosotros también, pero está en nosotros darle la vuelta y poder hacer las cosas mejor para conseguir esos resultados.

¿Sigues teniendo fuerzas y ganas para revertir la situación?

Hombre, no hay otra. En este momento de dolor no queda otra que aprender, canalizar y sacar conclusiones, porque yo soy el responsable de tratar de hacer que el equipo haga las cosas mejor para poder conseguir mejores resultados.

Las lesiones

Al hilo de la lesión de Tárrega, ¿se puede contar qué le sucede?

La lesión se ha producido durante el partido. No podemos saber el alcance todavía, pero cuando hay una lesión está claro que no lo recuperaremos antes del parón.

El Valencia CF es ahora mismo uno de los equipos de Primera con más lesiones y prácticamente sale a un partido con una baja nueva. ¿De quién es la responsabilidad de que haya tantas lesiones a estas alturas de la temporada?

Es difícil contestar porque es verdad que, en estas circunstancias, uno de los motivos por los que no estamos consiguiendo los resultados que para mí somos capaces de conseguir es la cantidad de efectivos que estamos perdiendo. Nos estamos limitando en opciones, en recursos, porque tenemos una plantilla más amplia de los jugadores disponibles. Es verdad que desde el principio de pretemporada nos han castigado mucho ese aspecto.

No te puedo decir la responsabilidad. La responsabilidad, al final, es de todos, es ver por qué nos está pasando. No soy especialista a nivel médico, pero entiendo que es verdad que, haciendo el mismo trabajo, porque no hemos cambiado nada a nivel de preparación física o a nivel médico, el año pasado fuimos uno de los equipos que menos lesiones musculares tuvimos y este año, haciendo ese mismo trabajo, somos uno de los equipos que más lesiones musculares o más lesiones en general tiene.

Por consecuencia, estamos perdiendo efectivos que nos ayudarían a ser más competitivos. Kiko Hurtado

Por consecuencia, estamos perdiendo efectivos que nos ayudarían a ser más competitivos.

Al final, por encima de lo médico, yo me tengo que centrar en mi responsabilidad, que es mucha, en hacer que el equipo consiga hacer mejores partidos de fútbol. Ahí es donde yo tengo que aportar mucho más de lo que estoy aportando ahora mismo.

¿Usted se siente con fuerza para continuar en el banquillo del Valencia CF?

Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que sea lo más adecuado. Yo sé mi responsabilidad, que, como un compañero ha comentado, es sacar partidos, y soy muy consciente de que cuando no consigo las victorias significa que no conseguimos nuestro objetivo.

Porque cuando veo que el equipo se entrega y no consigue el resultado, es que la forma de afrontar el partido no ha sido la correcta. A los chicos hoy no les puedo pedir más porque el equipo se ha vaciado

Acepto la crítica, acepto la responsabilidad y me centro en buscar mejoras. Porque cuando veo que el equipo se entrega y no consigue el resultado, es que la forma de afrontar el partido no ha sido la correcta. A los chicos hoy no les puedo pedir más porque el equipo se ha vaciado, pero no encontró la forma de hacer que se viera o de superar al rival en la segunda mitad.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Valencia CF para que siga creyendo y confiando en este equipo?

Pienso que la afición ahora mismo no busca palabras, busca hechos. Y lo que tenemos que hacer es, en Vitoria, dar todo lo que tenemos para por fin cambiar esta dinámica.