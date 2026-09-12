La Curva Nord convoca una nueva protesta en Mestalla ante la Real Sociedad

David Torres 12 SEP 2026 - 22:37h.

Aficionados del Valencia CF reciben a los jugadores y a Corberán con insultos en Paterna: Salieron escoltados por la policía

Pide vaciar Mestalla todo el partido

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ha igualado su peor arranque histórico con un punto de quince posibles y un solo gol en las cinco primeras jornadas, un inicio que le deja colista, vuelve a situar al equipo en la pelea por la permanencia y coloca al técnico Carlos Corberán en una posición cada vez más delicada mientras crecen las lesiones y el desencuentro con la afición. El único punto sumado por el Valencia en el inicio de la temporada 2026-27 llegó en la primera jornada gracias al empate sin goles contra el Celta de Vigo en Mestalla. Después, todo han sido derrotas. Los valencianistas acumulan cuatro derrotas seguidas contra Betis (0-1), Deportivo (3-1), Barcelona (0-5) y Sevilla (1-0) Y la afición está harta.

Iguala el peor arranque de su historia: llamamiento de la Curva Nord

Con la derrota de este viernes ante el Sevilla (1-0) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Valencia ha registrado su peor arranque en la historia del club, igualando el inicio de las temporadas 1999-00, en la que finalmente acabó tercero y llegó a la final de la Liga de Campeones, y 2024-25, en la que justo llegó Corberán al banquillo en Navidad para suplir a Rubén Baraja y salvó al equipo del descenso. Ahora eso es pasado y el presente pasa por forzar al club a que tome decisiones.

Por ese motivo, la Curva Nord, principal grupo de animación del Valencia CF, como hizo la semana pasada ante el Barça, ha llamado a la protesta. Esta vez, eso sí, da un paso más. Si contra los catalanes propusieron dejar el estadio vacío hasta el minuto 19, iniciativa poco secundada por el resto del campo, ahora proponen el vaciado total: "VACIEMOS MESTALLA. EL próximo domingo Curva Nord como grupo no entrará a la grada y, por tanto, no habrá animación durante el partido. Por el futuro del Valencia CF pedimos al resto de Mestalla que se una a esta protesta".