El drama de Carlos Sainz y Fernando Alonso no desaparece en el Madring: los dos caen en Q1

Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 16:30h.

Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso han sido capaces de pasar de la Q1 en la clasificación del Madring

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El estreno del Madring tenía todos los ingredientes para convertirse en una fiesta española, pero la realidad de la pista ha vuelto a poner a Carlos Sainz y Fernando Alonso en su sitio durante un 2026 que está siendo demasiado complicado para ambos. Ni correr en casa, ni el empuje de una afición entregada, ni un circuito nuevo han servido para cambiar la dinámica. Los dos españoles se quedaron fuera en Q1, confirmando las malas sensaciones que ya habían dejado los entrenamientos del viernes.

Sin esperanzas para Alonso y Sainz

Si había alguna esperanza de que el sábado maquillara el panorama, duró poco. El Madring no perdona y, con adelantamientos que se prevén muy complicados, la clasificación tenía todavía más importancia de lo habitual. Sainz no pudo meter al Williams entre los mejores y acabó eliminado en Q1, mientras que Alonso sufrió todavía más con un Aston Martin que sigue sin encontrar la tecla durante esta temporada.

El asturiano partirá desde la 18ª posición, mientras que el madrileño lo hará desde la 17ª. Un resultado que, especialmente para Sainz, sabe a poco en su Gran Premio de casa; para Alonso, directamente, vuelve a ser otro recordatorio de que el problema no se arregla por cambiar de escenario.

Madrid tendrá este domingo a sus dos grandes ídolos españoles condenados a remontar desde posiciones poco agradecidas. Sainz tiene al menos una oportunidad razonable desde la decimotercera plaza, aunque Williams tampoco parece tener argumentos para pensar en milagros; Alonso, en cambio, necesitará bastante más que una buena salida para meterse en la pelea. El circuito promete espectáculo, pero también deja una conclusión bastante incómoda: mientras Antonelli y los grandes equipos pelean por la pole y las victorias, los dos españoles vuelven a hacer cuentas para sobrevivir. Mucha fiesta alrededor del Madring, sí, pero dentro del coche la música sigue sin sonar para ellos.